Погода в начале августа удивит украинцев: чего ожидать

В начале августа в Украине ожидается значительное потепление: температура воздуха в отдельных регионах может подняться до 35 градусов и выше. Наибольшая жара будет в западных областях, а также частично в центре и на севере.

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Об этом заявила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. По прогнозу синоптика, в конце июля и в первые дни августа температура в Украине будет постепенно расти. В большинстве областей ожидается от +30 до 33 градусов.

"Повышение довольно ощутимое, особенно в конце недели для Правобережья, то есть для западных областей, частично также и для центральных, некоторых северных — значения температуры уже в последние дни июля и в первые дни августа составят 30–33 градуса", — отметила Наталья Птуха.

Жарче всего, по её словам, будет в западной части страны. В Закарпатье 31 июля, а в большинстве западных областей 1 августа ожидается сильная жара. Температура воздуха составит около +35 градусов и даже выше.

Синоптик также сообщила, что на данный момент точно определить, сколько продлится период повышенной температуры, пока невозможно. По её словам, более подробный прогноз относительно продолжительности жары можно будет сделать позже.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная волна жары охватила весь юг Европы, что привело к первым летальным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры.

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