Погода продолжает портиться: синоптики сказали, где в субботу пройдут дожди с грозами

В субботу, 25 октября, погода в Украине будет ветреной и дождливой в большинстве областей. Местами ожидается и небольшой мокрый снег.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе будет облачно, ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с; ночью на Левобережье, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью по Украине ожидаются умеренные дожди, в большинстве северных, центральных и южных областей – значительные осадки, местами грозы. Днем в северных и восточных областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории – без осадков.

Синоптики объявили на ночь 25 октября предупреждение из-за значительных дождей в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях; в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях – из-за гроз.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью там будет около 0, днем – 2-7 градусов тепла.

Температура воздуха ночью по Украине составит 6-11 градусов, в западных областях будет 2-7 тепла. Днем по Украине столбики термометров покажут 8-13 градусов выше нуля, на юге страны будет теплее – до 17 по Цельсию.

На Киевщине будет облачно. Ночью пройдет значительный, а днем – умеренный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит 6-11 градусов тепла, днем 8-13 выше нуля. В Киеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 10-12 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ближайших дней температурные показатели в Украине будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха. Однако существенного потепления тоже не стоит ожидать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!