Погода приготовила 'сюрпризы': в каких областях 13 июля будет царить жара, а где ожидается непогода

В Украине 13 июля, согласно последнему прогнозу погоды, ожидается "переменная облачность без осадков". Кратковременные дожди (и даже грозы) пройдут только ночью в северо-восточной части, а днем в восточных областях.

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Более того, на востоке в отдельных районах может быть град и шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с. Об этом свидетельствуют последние данные Укргидрометцентра.

В целом по стране ветер переменных направлений не превысит 3-8 м/с, хотя на Левобережье страны северо-западный ветер поднимется до 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°. В юго-восточной части ночью 20-25°, а днем 29-34°. На западе страны ночью 9-14°, днем 21-26°. А "в Донецкой и Луганской областях сильная жара 35-38°", отмечают синоптики.

На территории Киевской области и Киева также будет переменная облачность без осадков, в ветром до 3-8 м/с. Ночью температура по области достигнет 14-19°, а днем – 24-29°.

Ветер на Левобережье, кратковременные дожди и грозы в субботу в западных областях обусловлены атмосферными фронтами, объясняют синоптики. На остальной территории будет формироваться поле повышенного давления, которое и обусловит погоду без осадков.

А разницу в температуре обусловили воздушные массы – на западные области будет распространяться прохладная воздушная масса, южная и юго-восточная части будут оставаться в жарком воздухе из южных широт.

Также специалисты предоставили предупреждение об опасных гидрологических явлениях. В частности, на реке Днестр в Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня воды незначительной паводковой волны с высотой 290-340 см.

На реке Стыр во Львовской области при дальнейшем повышении уровней воды на 0,1-0,3 м (над уровнями воды на 12 июля) возможен выход воды на пойму. На реках бассейнов Западного Буга также ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,2 – 0,7 м.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

А вот весна 2025 года в Киеве наоборот, заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

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