Погода постарается: синоптик озвучила прогноз на первые дни осени

В понедельник, 2 сентября, в Украине ожидается жаркая погода, хотя утро и вечер будут достаточно свежими. На подавляющем большинстве территории будет сухо, только в южных регионах и местами на Днепропетровщине возможен дождь.

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Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптика Наталья Диденко. Она уточнила, что утром столбики термометров покажут +18+23 градуса, а днем – до +28+33 вечер снова будет свежим.

"И хотя школьный шум из-за войны не повсюду будет слышать, скорее онлайн, но этот день – начало осени и начало нового школьного года – всегда особенный и красивый. Погода постарается", – отметила синоптик.

В Киеве, 2 сентября, по ее словам, ожидается светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.

Также Диденко сообщила, когда украинцам ждать "бабьего" лета.

"Первое, молодое "бабье" лето, как правило, длится с 28 августа по 11 сентября. Так что, дорогие бабы, приветливо встречаем юную осень, помогаем ей сориентироваться, что и к чему", – добавила синоптик.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что в сентябре жара начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, среднемесячная температура, впрочем, прогнозируется несколько выше нормы. Дожди в течение месяца также будут умеренными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Диденко сообщала, что понижение температуры возможно только с 3 сентября. А 2 сентября ожидается преимущественно теплая и солнечная погода с отдельными осадками в некоторых восточных регионах.

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