Погода начинает портиться: синоптики сказали, где во вторник ожидать дождей со снегом. Карта

В Украине погода во вторник, 18 ноября, будет дождливой, ветреной, а на западе – еще и холодной. Осадки ожидаются во всех регионах.

Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте ведомства опубликованы детальные метеорологические сведения, а также карты.

Прогноз УкрГМЦ на 18 ноября

Небо будет облачным с прояснениями. Ночью дождь пройдет в западных и северных областях; на Закарпатье и в Карпатах местами – значительный дождь и мокрый снег.

Днем небольшой дождь ожидается по всей стране, кроме северной части (а именно Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей).

Ветер западного и юго-западного направлений достигнет 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20, а в Карпатах ночью даже до 25 метров в секунду.

Температура в течение суток в западных областях от 0 до +5, в северных, Винницкой и Черкасской – от +4 до +9 градусов. На остальной территории ночью от +6 до +11, днем от +12 до +17 тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 18 ноября, ночью в Карпатах порывы ветра достигнут 20-25, днем в юго-восточной части и на Харьковщине – 15-20 метров в секунду.

Из-за этого там объявлен I (желтый) уровень опасности. "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили эксперты.

Кроме этого, 18 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 метра (над уровнями на 08:00 17 ноября). Без негативных последствий.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днем – без осадков. Ветер западный, скорость 7-12 метров на секунду, по области днем – до 15-18 метров на секунду.

Температура в течение суток на Киевщине от +4 до +9, в столице от +6 до +8 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в северных областях Украины в начале текущей недели началось потепление. Однако уже со среды, 19 ноября, синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание, ливни и даже снег.

