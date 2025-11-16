'Можно погреться': какой будет погода на следующей неделе в Украине

В начале недели в северных областях Украины ожидается существенное потепление. Однако уже со среды, 19 ноября, прогнозируются похолодание и ливни.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Специалист предупредила, что, кроме повышения температуры, ожидаются и сильные порывы ветра – до 15-20 м/с.

В понедельник, 17 ноября, воздух прогреется от +10 до +15 градусов, на юге ожидается до +17 градусов. В столице термометры покажут до +12 градусов.

На большей части территории Украины осадков синоптик не прогнозирует, однако в западных областях возможны дожди. В этот день также ожидаются сильные порывы ветра – до 15-20 м/с.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 18 ноября почти по всей территории Украины пройдут дожди. Ливни обойдут лишь Черниговскую, Житомирскую, Киевскую и Сумскую области.

По словам Натальи Диденко, теплая погода задержится на короткое время. Уже с 19 ноября из-за приближения юго-западного циклона в Украине станет прохладнее. Сочетание влажной воздушной массы с юга и холодного воздуха с севера приведет к увеличению осадков, местами возможен мокрый снег.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по прогнозам синоптиков, вторая половина последнего осеннего месяца принесет украинцам похолодание. В некоторых регионах нашей страны ожидается зимняя атмосфера в виде значительного снижения температуры воздуха и снега.

В середине ноября в Украине ожидается кратковременное "проявление зимы" в виде мокрого снега. Однако осадки будут непродолжительными, ограниченными отдельными областями и преимущественно будут выпадать ночью, поэтому температура, как для этого времени года, будет оставаться достаточно мягкой.

Также напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!