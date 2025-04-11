Погода на Пасху потрясет украинцев: 'жары' или холода ждать

На Пасху, 20 апреля, после аномально прохладной погоды украинцы будут наслаждаться теплом с высокими температурными показателями. По прогнозам синоптиков, почти по всей территории Украины ожидается сухо, без осадков.

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Только в Закарпатье может пройти небольшой дождь. OBOZ.UA рассказывает о погоде на Пасху в разных городах нашей страны.

В Киеве 20 апреля облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет составлять от +15 до +23 градусов. Ветер юго-восточного направления 3 м/с.

Во Львове на Пасху тоже облачно с прояснениями, дожди синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут от +11 до +22 градусов. Ветер юго-восточный 3.5 м/с.

В Одессе и утро и вечер 20 апреля будут ясными, днем ожидается облачность, без осадков. Температура воздуха будет составлять от +9 до +17 градусов. Ветер юго-восточного направления 3.4 м/с.

В Николаеве тоже будет царить настоящее тепло, от +10 до +21 градусов. Днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3.4 м/с.

В Чернигове на Пасху утром ожидается ясная погода, а во второй половине дня – облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха будет составлять +11...+24 градуса. Ветер юго-восточный 3.9 м/с.

В Ужгороде до самого вечера прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем, вероятно, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +22 градусов. Ветер юго-западный, 2.3 м/с.

В Полтаве на Пасху утром ожидается ясная погода, во второй половине дня облачно с прояснениями. Сухо без осадков. Температура воздуха +14 – +24 градусов. Ветер юго-восточного направления 3.8 м/с.

Напомним, на выходные, 12 и 13 апреля, в Украине ожидается "разворот" погоды, тепло будет постепенно возвращаться во все регионы нашей страны. Во Львовской области 13 апреля столбики термометров днем поднимутся до +18°C.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух. В начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных "плюсов", а иногда могут быть даже заморозки.

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