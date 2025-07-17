Погибли дети: СССР скрывал еще одну аварию на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская авария на АЭС (ЧАЭС) 1986 года известна всему миру как одна из крупнейших ядерных трагедий в истории. Однако как оказалось, проблемы на Чернобыльской атомной электростанции начались значительно раньше.

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В частности, в 1982 году произошла еще одна авария, о которой мало кто знал. Это событие привело к серьезному выбросу радионуклидов в окружающую среду. Советский Союз приложил значительные усилия, чтобы скрыть информацию об этой трагедии.

О ней рассказал гид из Зоны отчуждения Антон Юхименко в интервью проекту Pressing.

Авария в Чернобыле в 1982 году

В 1982 году на Чернобыльской АЭС произошла разгерметизация одной из топливных ячеек. Это повлекло значительный выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

По словам Юхименко, авария была серьезной, но информация о ней была засекречена. СССР, как и обычно, скрывал любые данные о проблемах на ядерных объектах. Это было частью политики замалчивания, которая препятствовала распространению правды. Последствия этого инцидента оставались неизвестными широкой общественности.

Детское кладбище в Припяти как свидетельство катастрофы

Одним из самых трагических последствий аварии 1982 года стала гибель большого количества детей в Припяти. Юхименко обратил внимание на специальное детское кладбище в городе, где похоронены младенцы в возрасте один-два месяца.

Большинство из них умерли именно в 1982 году. Эти данные подтверждаются многочисленными видеоматериалами, доступными в сети. Кладбище стало молчаливым свидетельством масштабов трагедии. Оно указывает на связь между выбросом радионуклидов и высокой смертностью младенцев.

"Также вот я думаю, что вы не знаете информацию об аварии 82 года... был достаточно серьезный выброс радионуклидов в окружающую среду. Об этом, конечно, никто не говорил. Это была информация абсолютно секретная, засекреченная, но точно мы знаем информацию, что очень много детей пострадало в результате этого. И это можно судить, кстати, по специальному детскому кладбищу в Припяти. Я когда увидел воочию средний год жизни ребенка - один-два месяца, я понял, что точно 82-й год как раз дата смерти. Поэтому можно сделать вывод, что Советский Союз - это просто машина смерти была на самом деле", — отметил Юхименко.

Сокрытие правды

Советский Союз систематически скрывал информацию о любых инцидентах на ядерных объектах. Юхименко назвал СССР "машиной смерти", которая замалчивала проблемы, связанные с ядерной энергетикой. Авария 1982 года не стала исключением. В то время официальная пропаганда утверждала, что радиационные аварии на советских АЭС невозможны. Это создавало иллюзию безопасности, хотя реальность была совсем другой. Такое сокрытие правды только ухудшало последствия для населения.

Амбициозные планы Чернобыльской АЭС – нереализованный проект 12 энергоблоков

Чернобыльская АЭС должна была стать крупнейшей атомной станцией в мире. По генеральному плану, предполагалось строительство 12 энергоблоков: шесть на правом берегу реки Припять и шесть на левом. На момент аварии 1986 года уже строились пятый и шестой блоки, для которых возводились градирни. Пятый блок был готов на 80%, но после катастрофы строительство остановили. В 90-х годах был введен мораторий на сооружение новых реакторов типа РБМК. Таким образом, амбициозные планы остались нереализованными, отметил Юхименко.

Последствия катастрофы 1986 года

Авария 1986 года привела к хаотичному и неравномерному загрязнению Зоны отчуждения. Юхименко отметил, что радиация распределилась по территории очень неравномерно. Некоторые мифы, например, о десятикратном превышении уровня радиации возле градирен, не соответствуют действительности. Тем не менее промышленная площадка Чернобыльской АЭС оставалась сильно загрязненной из-за близости к эпицентру катастрофы. Это затрудняло любые попытки восстановления или строительства. Зона отчуждения стала напоминанием о масштабах трагедии.

После аварии 1986 года строительство новых блоков было окончательно остановлено. Пятый и шестой блоки остались законсервированными. В 90-х годах решение о прекращении строительства стало окончательным из-за моратория на реакторы типа РБМК. Юхименко подчеркнул, что эти недостроенные объекты стали "посланием будущим поколениям". За 40 лет никаких значительных действий для их использования или демонтажа не было сделано. Зона отчуждения остается символом трагедии и предостережением об опасности ядерной энергетики.

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