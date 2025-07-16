Типично для СССР: почему советский истребитель 47 лет назад атаковал пассажирский самолет из Кореи

20 апреля 1978 года пассажирский самолет Boeing 707 авиакомпании Korean Air Lines, выполняя рейс 902 по маршруту Париж — Сеул с промежуточной посадкой в Анкоридже, случайно нарушил воздушное пространство СССР. На борту находились 97 пассажиров, среди которых 26 женщин и пятеро детей, а также 12 членов экипажа.

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Командир самолета, Ким Чанг Кью, был опытным пилотом с более чем 13 тысячами часов налета, ветераном Корейской войны и отставным полковником. Однако этот рейс стал трагедией из-за ряда технических, человеческих и политических факторов.

Самолет, отклонившийся от курса вблизи магнитного полюса, вошел в воздушное пространство СССР, что привело к атаке советского истребителя. Этот инцидент, стоивший жизни двум пассажирам, стал примером напряженных отношений времен Холодной войны и проблем в международной авиации.

Ошибка навигации: как самолет оказался в СССР

Проблемы начались после прохождения самолетом зоны вблизи магнитного полюса, когда Boeing 707 развернулся на юг, в сторону СССР. По данным wikipedia.org, это произошло из-за неисправности гироскопического полукомпаса.

В Korean Air Lines считали, что экипаж допустил ошибку, тогда как другие источники указывали на недостатки навигационного оборудования самолета, в частности отсутствие инерциальной системы навигации. Экипаж заметил отклонение еще до вхождения в советское воздушное пространство, но не смог связаться с землей. Пролетая мимо Мурманска, пилоты поняли, что находятся не над Аляской, но не смогли точно определить свое местоположение. Эта роковая ошибка стала первым шагом к трагедии, пишет defence-ua.com.

Вторжение в воздушное пространство

В 20:54 по местному времени советские радары зафиксировали неизвестный самолет в 400 км от границы. Через 25 минут Boeing 707 вошел в воздушное пространство СССР. По официальной советской версии, военные неоднократно пытались установить связь с самолетом, но экипаж якобы их игнорировал. Однако пилоты корейского лайнера утверждали, что не получали никаких сигналов. Они пытались связаться с землей через международную аварийную частоту, но безуспешно. Ситуация осложнялась тем, что экипаж не имел четкого представления о своем местонахождении, что только ухудшило их шансы на избежание конфликта.

Перехват: атака советского истребителя

Для перехвата самолета, летевшего на высоте 9 км, советские ВВС отправили истребитель Су-15ТМ под управлением капитана Александра Босова. Пилот приблизился к Boeing 707, идентифицировал его как пассажирский самолет с иероглифами на фюзеляже и доложил об этом командованию. По советским источникам, Босов в течение 20 минут сигналил крыльями, приказывая следовать за ним, но корейский самолет якобы изменил курс в сторону Финляндии. Командир Ким Чанг Кью подтвердил, что видел сигналы истребителя, но отметил, что Су-15 приблизился с правой стороны, нарушая международные правила ИКАО. Попытки экипажа установить радиосвязь с истребителем также были тщетными.

Роковое решение: приказ об атаке

Несмотря на явную идентификацию самолета как пассажирского, командование советских ПВО решило уничтожить цель. Генерал-лейтенант Владимир Дмитриев и генерал-майор Владимир Царьков отдали приказ, который Босов якобы переспрашивал, уточняя, что видит гражданский лайнер.

Ситуация осложнялась хаотичным общением между командными пунктами, где одновременно звучали противоречивые приказы. В конце концов, после угроз трибуналом и из-за нехватки топлива в Су-15 Босов выпустил две ракеты Р-60. Одна ракета попала в левое крыло Boeing 707, повредив двигатель и оторвав часть обшивки. Обломки ракеты вызвали разгерметизацию салона, убив одного пассажира и ранив двух.

Маневры в небе: борьба за выживание

После атаки Ким Чанг Кью резко снизил самолет с 9 км до 700–1000 метров, войдя в облака, чтобы избежать дальнейшего преследования. Советские радары потеряли Boeing, а Босов вернулся на базу из-за недостатка топлива. Экипаж корейского лайнера, несмотря на серьезные повреждения, в течение часа 40 минут искал место для аварийной посадки в темноте. Самолет с тремя работающими двигателями и поврежденным крылом кружил над Карелией. Пилоты рассматривали несколько озер для посадки, но большинство из них были непригодными из-за линий электропередач или островов. Эта борьба за выживание стала настоящим испытанием мастерства экипажа.

Аварийная посадка на озере Корпиярви

В 23:05 Boeing 707 совершил аварийную посадку на замерзшее озеро Корпиярви вблизи поселка Лоухи. Лед выдержал вес самолета, который проскользнул по дуге к берегу. Мастерство пилота Кима Чанг Кью и его удача позволили избежать катастрофы. Однако советские военные обнаружили самолет только через два часа, а эвакуация пассажиров началась только утром с помощью вертолетов.

За это время от полученных ранений умерла еще одна пассажирка. Посадка на озере стала кульминацией драматических событий, продемонстрировавших как профессионализм экипажа, так и недостатки советской системы реагирования.

Последствия: эвакуация и допросы

Пассажиров и экипаж сначала перевезли в город Кемь, где их разделили и начали допрашивать. Впоследствии всех доставили в Мурманск. СССР официально заявил, что самолет нарушил воздушное пространство и совершил самовольную посадку, умолчав факт атаки истребителя.

Командира Кима Чанг Кью и штурмана Ли Кун Сика задержали для дальнейших допросов. Под давлением они подписали документы о признании вины, но по возвращении домой заявили, что не признавали своей вины и не просили помилования.

Ким Чанг Кью продолжил карьеру пилота, достигнув 30 тысяч часов налета, тогда как судьба Александра Босова осталась неизвестной после его перевода на Дальний Восток.

Политические последствия и сокрытие правды

СССР отказался от совместного расследования, не передал бортовые самописцы и уничтожил записи радиообмена между Босовым и командованием. Кремль выдвигал различные версии, включая утверждения о пьяном экипаже или шпионской миссии самолета. От советских властей Korean Air Lines получила счет на 100 тысяч долларов за содержание пассажиров, а самолет остался в СССР для исследований.

Инцидент стал примером холодновоенной паранойи и недоверия, которые привели к трагедии.

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