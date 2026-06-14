Погиб, защищая Украину: в Полтавской области простятся с погибшим воином Масимом Левадным

Полтавская область простится с ещё одним Героем – защитником Украины Максимом Левадным. Уроженец Миргородского района погиб на фронте в конце мая.

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В ряды Вооруженных сил мужчина вступил в феврале этого года. О потере сообщили в Заводской громаде.

Что известно о Герое

Жизнь Максима Левадного оборвалась, когда ему не было еще и 30 лет.

"Заводская громада вновь склоняет головы в трауре. 29 мая 2026 года при выполнении боевого задания погиб Левадный Максим Олегович, 1997 года рождения, уроженец с. Нижняя Будаковка Миргородского района. После окончания 2 класса семья Максима переехала в с. Токари, а впоследствии в Заводское", – отметили в Заводской громаде.

Окончив 9 классов Токаревской школы, Максим Левадный поступил в Лохвицкое медучилище.

После завершения обучения он долгое время работал в Киеве. Оттуда его и призвали на службу в Вооруженные силы Украины. Произошло это в начале февраля 2026 года.

Встреча траурного кортежа и похороны Героя состоятся в городе Заводское 15 июня.

У воина остались мама Елена Алексеевна, отчим Александр Леонидович, брат Роман, сестры Дарья и Елизавета.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Сумской области погиб воин из Киевской области. Александр Гондарук встал на защиту Украины в самом начале полномасштабного вторжения РФ. Сначала в рядах территориальной обороны он защищал Ирпень и Киев, с апреля 2022 года, уже в составе ВСУ, воевал в Донецкой и Сумской областях.

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