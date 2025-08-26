'Впереди была целая жизнь': в боях за Украину погиб 23-летний защитник из Черниговщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Черниговской области Андрей Шевченко. Военнослужащий служил в рядах 12-й бригады специального назначения "Азов".

Жизнь бойца оборвалась на 23 году. Об этом сообщили в Нежинском городском совете.

Отдал жизнь за Украину

23-летний защитник из Черниговщины Андрей Шевченко отдал свою молодую жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. Бойца запомнили как доброго, искреннего, активного и целеустремленного человека.

"Ему было всего 23 года. Впереди была целая жизнь, планы, надежды и мечты... Но жестокая война забрала его в расцвете сил. Андрей мужественно встал на защиту родной земли и до последнего вздоха исполнял свой долг перед Украиной. Его самопожертвование является примером подлинной любви к Родине", – сообщили в горсовете Нежина.

Мужчина служил в 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ, Андрей Шевченко имел позывной "Клык". Он был старшим наводчиком минометного взвода 1-й роты специального назначения (на бронетранспортерах) 1-го батальона специального назначения.

