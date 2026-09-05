"Подготовка, лидерство, опыт": Драпатый объяснил, почему выбрал генерала Заица командующим Сухопутными войсками ВСУ

В субботу, 5 сентября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ бригадного генерала Святослава Заица. Он был назначен на эту должность благодаря своему опыту управления войсками, способности доводить решения до конца и внедрять новые технологии там, где они дают реальное боевое преимущество.

Видео дня

Об этом главнокомандующий сообщил на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил Геннадия Шаповалова, возглавлявшего Сухопутные войска с 19 июня 2025 года по 2 сентября 2026 года, за работу.

"Знаю, в каких обстоятельствах он взял на себя эту ответственность и как работал, чего не хватало. Желаю новому командующему Сухопутными войсками сделать на этой должности больше, чем удалось нам обоим. Надо много и добросовестно работать. Все получится", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Драпатый определил задачи для нового командующего и коллектива.

Люди. Военнослужащий должен быть должным образом подготовлен, обеспечен и защищен от неоправданного риска. Он должен понимать, что от него требуют сегодня и что его ждет завтра.

Подготовка. Человек не должен попадать в бой неподготовленным. Обучение должно соответствовать тому, что военнослужащий увидит на позиции завтра, а не программе прошлых лет.

Лидерство. Профессионал должен видеть путь своего роста. Продвижение – по компетентности, результатам службы и лидерским качествам. Мы должны начать формирование следующего поколения офицеров и сержантов.

Технологии. Беспилотные, цифровые и другие новые возможности должны внедряться не ради цифр в отчетах. Критерий прост: боевое преимущество, которое ощутил противник, и жизни наших людей, которые благодаря этому преимуществу удалось сохранить.

Боевой опыт. Выводы о том, что сегодня работает или не работает на передовой, должны быстро доходить до тех, кто обучает, планирует и принимает решения.

"Все эти изменения должны отвечать одному практическому критерию – что они меняют для человека в армии и для подразделения в бою. Самая ценная боевая способность Вооруженных Сил – наши люди. Поэтому задача нового командующего – не просто изменить структуры и процессы. Его задача — сделать Сухопутные войска способными выполнять боевые задачи и лучше для людей, которые в них служат", – подчеркнул Драпатый.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Новый руководитель ранее командовал 20-м армейским корпусом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!