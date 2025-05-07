Поддержка на каждом этапе: как 'Укрнафта' строит работу с ветеранами

Ветеранская политика – один из стратегических приоритетов "Укрнафты". Компания строит системную программу поддержки ветеранов и военных с перспективой на годы вперед.

Видео дня

На полях Veterans Reintegration Conference директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий рассказал о практическом опыте Укрнафта в реинтеграции защитников и защитниц в рабочую среду.

"В целом компания передала почти 3 млрд грн на нужды военных. На вооружение, бронетехнику, дроны, пикапы и другое оборудование, – отметил Сергей Корецкий. – Из 20-тысячного коллектива "Укрнафты" почти тысяча человек мобилизованы. 43 коллеги, к сожалению, погибли – вечная память и уважение Героям. Более 500 ветеранов вернулись на работу. То есть, компания имеет большой опыт в этом направлении. А также – возможности и искреннее желание помогать. Нужно всегда помнить: бизнес должен сделать все, чтобы наши защитники и защитницы чувствовали себя комфортно в рабочей среде. Спасибо Европейскому банку реконструкции и развития, Министерству по делам ветеранов Украины, Министерству экономики Украины и Korn Ferry, что привлекаете внимание к важной теме. Спасибо коллегам, которые создают пространство, адаптированное для ветеранов и ветеранок".

Основной принцип "Укрнафты" – это поддержка ветеранов и военнослужащих на каждом этапе. Зарплата выплачивается по умолчанию. Компания занимается мобилизованными коллегами и их семьями: юридическая, психологическая, реабилитационная поддержка. Помогает подшефным подразделениям. Фактически, выполняет роль патронатной службы.

Ветераны "Укрнафты" получают возможность, при необходимости, пройти переобучение.

Для ветеранских бизнесов компания предлагает возможность стать на полки в сети UKRNAFTA – крупнейшей монобрендовой сети автозаправочных комплексов Украины.