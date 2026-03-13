Почему всем нужно обязательно начать добавлять смалец в свой рацион: ответ экспертов

Смалец – вкусный и главное полезный продукт, который готовится из свиного сала. Его просто нужно хорошо вытопить и после смело можно есть с хлебом, добавлять в выпечку. Стоит отметить, что его также можно получить из жира птицы.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от экспертов, чем по-настоящему полезен смалец, и почему его не стоит бояться есть, а наоборот – нужно вернуть в свой рацион.

Чем полезен смалец

Смалец полезен тем, что в нем есть витамины группы В, минералы и полезные мононенасыщенные жиры, такие как олеиновая кислота – та самая кислота, содержащаяся в оливковом масле, которая считается союзником здоровья сердца. Кроме того, смалец содержит витамины A, D, E и K, а также антиоксиданты. Он также обладает противовоспалительными свойствами, что может способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Вреден ли смалец

Важно, что смалец часто отвергают из-за содержания в нем вредных для здоровья насыщенных жиров. Но, специалисты утверждаю, что на самом деле они составляют лишь 40% его состава, а новые исследования все чаще показывают, что этот вид жира вовсе не обязательно оказывает негативное влияние на здоровье.

Куда можно добавлять смалец

Самое главное преимущество смальца в том, что у него высокая температура дымления и именно это делает его идеальным продуктом для жарки и запекания.

Сколько можно употреблять смальца

Специалисты советуют умеренное потребление этого животного жира, и добавлять его в рацион нужно небольшими порциями.

