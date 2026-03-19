Почему в СССР запрещали Пасху: как проходил праздник

С самого начала существования СССР коммунистическая власть начала борьбу с "пережитками прошлого", в том числе с религиозными праздниками. Советы быстро убрали Пасху из праздничного календаря и не прекращали борьбу с ней почти до самого развала Союза.

В ход шло все – подмена традиций, отмена выходных, антирелигиозные акции и даже жесткие репрессивные меры. OBOZ.UA вспоминает, что придумывали в Стране Советов, чтобы вычеркнуть Пасху из памяти людей и как общество взамен искало способы сохранить любимый праздник.

История борьбы с религией в СССР

Если в 1920-х годах давление еще оставалось относительно мягким: люди продолжали отмечать Пасху, хоть и скромнее, но уже в страшных 1930-х ситуация резко изменилась. Советы массово закрывали храмы, священников репрессировали – ссылали в лагеря и расстреливали, а за посещение богослужений можно было получить проблемы на работе или в учебе. Верующих, которых удавалось разоблачить, брали "на карандаш". Их публично осуждали на партийных собраниях и препятствовали в учебе и карьере. Дополнительно действовала система "непрерывностей" – плотный рабочий график без привычных выходных, что практически лишало людей возможности праздновать.

Ослабить давление пришлось во время Второй мировой войны. Сталинская власть открыла часть храмов и даже разрешила ночные богослужения. Выяснилось, что в крупных городах на службы готовы приходить тысячи людей, которые пренебрегали опасностью и контролем со стороны силовых органов.

Впрочем, после войны борьба с религией возобновилась с новой силой. В 1958 году был принят курс на усиление атеистической работы: возле храмов дежурила милиция, молодежь могли просто не впустить на службы, а верующих снова подвергали давлению. К нарушителям негласного запрета применяли преимущественно социальные санкции: осуждение, проблемы с учебой и работой, ограничение карьерных возможностей. Поэтому празднование все больше переходило в частную плоскость – Пасху тихо отмечали дома, в узком кругу, учили детей никому не говорить о праздничных застольях.

Подмена традиций

Впрочем, религию не просто отбирали у людей. Государство пыталось вытеснить Пасху собственными альтернативами. В 1920-х это были искусственные "коммунистические" обряды, которые не прижились. Позже молодежь отвлекали ночными танцами, кинопоказами или специально назначенными на праздничные дни субботниками. В школах организовывали сбор макулатуры или уборку именно на Пасху. В 1970-х появились даже бытовые "заменители" праздничных блюд. Так в продаже появился "кекс весенний", напоминающий пасху, а также творожные десерты, которые частично воспроизводили традиционную пасхальную еду.

Как празднование Пасхи сохраняли в народе

Несмотря на ограничения, люди находили способы сохранять традиции. В храмы попадали обходными путями, приходили заранее, перелезали через заборы и тому подобное. Из-за недостатка открытых церквей сформировалась необычная практика – люди массово собирались на кладбищах именно на Пасху. Формальным поводом было поминовение родных, но это также позволяло отметить праздник менее заметно для власти.

В быту традиции тоже выживали. Люди пекли куличи в консервных банках, а для окрашивания яиц незаметно собирали луковую шелуху – других красителей не искали, чтобы скрыть намерения. Хотя для части молодежи религия постепенно отходила на второй план, семейное празднование сохранялось.

К середине 1980-х давление начало ослабевать, а затем ограничения постепенно сняли. Пасха довольно быстро вернулась в публичное пространство, доказав, что даже длительный запрет не смог уничтожить традицию.

