Как в СССР превратили 8 марта в 'праздник весны и красоты': что он означает на самом деле

Ежегодно 8 марта для многих ассоциируется с цветами, поздравлениями и весенним настроением. Однако история этого дня гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Первоначально Международный женский день был связан с борьбой за права женщин, равенство и социальные изменения.

В Советском Союзе значение праздника постепенно изменить. OBOZ.UA рассказывает, как именно это произошло и почему 8 марта стали называть "праздником весны и красоты".

Как возникла идея Международного женского дня

В начале ХХ века во многих странах женщины выступали против неравенства, требовали права голоса, доступа к образованию и достойных условий труда.

Одним из ключевых событий стала Международная конференция социалистических женщин в Копенгагене в 1910 году. Там активистка Клара Цеткин предложила ежегодно проводить день солидарности женщин, посвященный борьбе за их права. Идея быстро распространилась, и уже в 1911 году митинги и демонстрации состоялись в нескольких европейских странах.

Сначала этот день отмечали в разные даты. Лишь впоследствии традиция закрепилась именно за 8 марта.

Как большевики сделали 8 марта государственным праздником

Советская власть активно использовала тему женской эмансипации. В 1921 году большевистское руководство официально закрепило 8 марта как государственный праздник.

Большую роль в этом сыграла революционерка Александра Коллонтай, которая убеждала руководство СССР поддержать международное женское движение. Однако советская версия праздника имела собственную идеологическую интерпретацию.

В партийных текстах этот день называли не просто женским праздником, а "Международным днем работниц". Его использовали как площадку для пропаганды новой роли женщины – активной участницы социалистического строительства.

В 1930-х годах советская пропаганда создала новый символ – женщину-труженицу. На плакатах она предстает колхозницей, работницей или ударницей производства, которая вместе с мужчинами строит социалистическое государство.

Особенно активно этот образ распространяли во время коллективизации и индустриализации. Женщин призывали работать на заводах, в поле, участвовать в партийной деятельности и общественной жизни. Плакаты и лозунги того времени подчеркивали: новая советская женщина должна быть образованной, политически активной и преданной идеям партии.

Впрочем, на практике это часто означало двойную нагрузку: работу на производстве и полную ответственность за домашнее хозяйство.

Когда появился культ материнства

В 1940-х годах акценты пропаганды начали меняться. Советскому государству нужен был рост населения, поэтому власти начали активно продвигать идею многодетной матери. Появились специальные награды: звание "Мать-героиня", орден "Материнская слава", медаль "Материнство".

Параллельно ввели так называемый налог на бездетность, который существовал до конца 1980-х годов.

Таким образом, как пояснили в Украинском институте национальной памяти, образ женщины в пропаганде постепенно менялся: наряду с работницей начали прославлять идеальную мать, которая рожает много детей для государства.

Как 8 марта превратили в "праздник весны и красоты"

После Второй мировой войны изменился и тон официальных празднований. Идеологические лозунги о борьбе работниц постепенно отходили на второй план.

В пропаганде все чаще появлялись другие образы: цветы, улыбающиеся женщины, поздравления от мужчин, праздничные открытки. Это было частью новой советской риторики о гармоничном обществе, где якобы уже достигнуто равенство.

Важным моментом стала реформа времен Леонида Брежнева. В 1965 году 8 марта официально сделали выходным днем в СССР. В школах проводили концерты, на работе вручали цветы, а в семьях устраивали застолья.

Именно тогда активно закрепились формулировки: "праздник женственности", "день красоты", "женщина – украшение коллектива". Политический смысл, связанный с борьбой за права женщин, почти исчез из публичного пространства.

Что означает 8 марта сегодня

После распада СССР традиция празднования с цветами и подарками осталась во многих постсоветских странах. Однако постепенно меняется и понимание самого праздника.

В мире 8 марта рассматривают прежде всего как день борьбы за права женщин и гендерное равенство. Эту дату поддерживает и Организация Объединенных Наций, которая в 1977 году официально признала Международный женский день.

