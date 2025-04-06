Почему в СССР запрещали бильярд, бодибилдинг и брейкданс: объяснение

Что объединяет бодибилдинг, бильярд и брейкданс? Они пример того, что даже танцы и спорт в тоталитарном режиме могут попасть под запрет. Ибо они дают человеку самостоятельность, свободу выбора, возможность развиваться вне системы. А любая самостоятельность для режима – угроза.

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Танцевать, играть в бильярд или наращивать мышцы в свободном мире считается нормой. В СССР это могло стать причиной репрессий, травли или по крайней мере общественного осуждения. Все новое, модное, индивидуальное воспринималось как угроза коллективному идеалу. OBOZ.UA рассказывает, почему Советский Союз, несмотря на свою декларативную поддержку физической культуры, порой безжалостно запрещал спорт.

Бодибилдинг

На Западе бодибилдинг стал символом нового отношения к жизни в 1960-х годах. Это была не просто прокачка мускул, а философия силы, самодисциплины, здорового питания и положительного мышления. Начинавший именно тогда Арнольд Шварценеггер вскоре стал иконой: его успехи вдохновляли миллионы.

Но в Советском Союзе с 1973 бодибилдинг был официально запрещен. Даже слово это перестало употребляться. Вместо него появились эвфемизмы – "атлетическая гимнастика" или "культуризм". А причина в том, что идея строить себя – физически и духовно – противоречила идеологии, требовавшей повиновения, единообразия, самопожертвования ради коллектива. Советский человек должен был думать не о теле, а о партии, планах по надоям и пятилетке.

В то же время в подвалах и гаражах появлялись самодельные тренажеры, сделанные из деталей, "заемных" на заводах. И даже в этих условиях энтузиасты достигали поразительных результатов. Лишь в конце 1980-х бодибилдинг был легализирован.

Бильярд

Бильярд, с его медленным темпом, точностью и интеллектуальным изяществом, казался советскому режиму подозрительным еще с 1920-х годов. Его назвали "буржуазным пережитком" и запретили, потому что он, мол, ассоциировался с "паразитическим классом", то есть теми, кто мог позволить себе развлечения.

В 1930-х бильярд разрешили, даже популяризировали в парках и клубах. Начали проводить чемпионаты. Но уже в 1947-м его снова запретили, теперь как "азартную игру". Советские идеологи упорно искали "вредную сущность" там, где ее не было.

Эта ситуация продолжалась до 1989 года, когда на фоне распада империи идейные запреты стали сыпаться один за другим. И бильярд снова стал тем, чем и был: грациозной интеллектуальной игрой, а не политическим врагом.

Брейкданс

Современный танец, возникший в 1970-х в Нью-Йорке как часть хип-хоп-культуры, в СССР был воспринят с предостережением. Несмотря на то, что брейкданс требовал физической подготовки, самодисциплины и был совершенно неконфликтным, его обвиняли во "влиянии Запада", "развращенности молодежи" и "модном культизме".

Никакого официального запрета не было, но все, что касалось брейка, откровенно травили в печати, особенно в молодежной. Статьи типа "Брейк – путь в никуда" или "Танцы, разрушающие мораль" заполняли газеты. Но молодежь слушать не хотела.

В ходе перестройки ситуация кардинально изменилась. Скейт, магнитофон и брейк стали новыми символами молодежи конца 80-х и начала 90-х.

Брейкданс сегодня – олимпийский вид спорта (впервые включен в программу Игр в Париже-2024). И абсурдно вспоминать, что когда-то за танец можно было получить осуждение от государства.

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