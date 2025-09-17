Почему в СССР на некоторых зданиях ставили бетонные навесы: можно встретить до сих пор

Жители домов, которые были возведены во времена СССР, могли замечать, что на старых зданиях над окнами расположены массивные бетонные козырьки. Часто их можно встретить на больницах, общежитиях или государственных учреждениях.

Многим эти конструкции кажутся лишь элементом необычного советского декора, однако их назначение значительно глубже. Во время, когда кондиционеры были недоступной роскошью, инженеры нашли изобретательное решение для улучшения вентиляции.

Эти громоздкие элементы, которые сегодня могут вызвать удивление, называются ламелярными козырьками. Их устанавливали с одной простой, но важной целью — улучшения проветривания помещений. В южных регионах, где летняя жара была особенно ощутимой, а о кондиционерах речь не шла, инженеры разработали простую, но эффективную систему.

Козырьки состояли из двух бетонных балок, установленных под углом примерно 30 градусов над окном. Эта конструкция создавала искусственный сквозняк и обеспечивала постоянное движение воздушных масс.

Функции бетонных козырьков

Принцип работы ламеллярных козырьков был основан на физике: они затягивали восходящий воздушный поток, создавая избыточное давление в помещении. Это давление, в свою очередь, выталкивало застоявшийся воздух через вентиляционные каналы, благодаря чему помещение быстро наполнялось свежим воздухом. Это значительно ускоряло процесс проветривания.

Также, по принципу закрылков самолета, эти козырьки направляли воздух извне внутрь, создавая стабильный поток, двигавшийся в направлении вентканала. Скорость потока воздуха увеличивалась, что создавало в помещении эффект подсоса воздуха. Кроме того, эти козырьки частично рассеивали солнечные лучи, что помогало поддерживать прохладу в комнатах.

Кроме своей основной функции, ламелярные козырьки имели и дополнительное практическое преимущество. Они также служили защитой для окон от сосулек и снега, сходивших с крыш зданий. Таким образом, эти странные элементы архитектуры, которые сохранились до наших дней, были продуманным и многофункциональным инженерным решением, полностью оправдав свой внешний вид.

