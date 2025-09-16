Почему в СССР стройбат называли 'королевскими войсками': объяснение

Тем, кто на своем веку не застал СССР, традиции советской армии могут показаться странными, парадоксальными и даже абсурдными. Например, такого человека точно удивит тот факт, что в Союзе военно-строительные части (стройбаты) называли "королевскими войсками".

Точно сказать, откуда пошло это название, наверняка не удастся. Однако OBOZ.UA попытался разобраться с правдоподобными версиями.

Конечно, название "королевские" было ироничным и не имело ничего общего с престижем. Наоборот – мало кто из призывников мечтал два года фактически даром работать на стройках. Поэтому в появлении такого "титула" усматривают определенную иронию.

По первой версии "королевскими войсками" стройбаты называли из-за их огромной численности. В 1980-х годах там служило от 300 до 400 тысяч человек. Для сравнения: в ВДВ было около 60 тысяч, в морской пехоте – 15 тысяч, в пограничных войсках – примерно 220 тысяч. Поэтому якобы над военными строителями начали потешаться, придумав им такой титул.

Вторая версия связывает возникновение термина с именем конструктора Сергея Королева. Ведь именно стройбатовцы возводили все советские космодромы. Благодаря этому всем соприкасающимся "присвоили" фамилию пионера завоевания космоса.

