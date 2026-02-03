Почему в СССР были такими популярными шапки из меха: сейчас их никто не носит

Мы не призываем вас идти пересматривать советское кино, но если вспомнить любой фильм времен СССР, действие которого происходило зимой, вы точно вспомните образы главных персонажей, одетых в меховые шапки. В них ходили все – мужчины, женщины и даже дети.

При этом сейчас такие головные уборы считаются скорее экзотикой. Но почему в Союзе существовала такая повальная мода на шапки из меха и куда она делась? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

На самом деле меховая шапка в советском быту была чем-то гораздо большим, чем просто защитой от мороза. По фасону и виду меха можно было без ошибок определить статус человека, его состояние и близость к партийной верхушке. Простые рабочие носили головные уборы из кролика или цигейки, дамы мечтали о норке, а коммунистическая верхушка щеголяла каракулем.

Однако не только специфическая мода была причиной такой распространенности меховых шапок. Конечно, здесь не обошлось и без особенностей плановой экономики, которая порождала дефицит на все. Красивую трикотажную шапку было не найти – в магазинах продавались разве спортивные "петушки", которые годились для школьников и лыжников.

А еще на большей части СССР свои условия диктовал резкий климат с суровыми зимами. Легкие шерстяные шапки не защищали достаточным образом, а пуховики с капюшонами, которые могли бы их дополнить, были огромной редкостью. Именно поэтому предпочтение отдавали головным уборам, которые действительно хорошо грели.

В дополнение мех был долговечным – шапку из этого материала могли покупать на десятилетия, тщательно перешивать или передавать по наследству. Более того, в помещениях, в тех же театрах или ресторанах, женщины часто не снимали свои массивные норковые "кубы", демонстрируя всему залу драгоценный аксессуар, который стоил несколько месячных зарплат. А мужчины, боясь краж (ведь снять шапку с головы прохожего было популярным промыслом), часто пришивали к ним резинки, которые задевали за подбородок.

Почему же сегодня этот тренд кажется нам безнадежно устаревшим? Во-первых, зимы в Украине стали довольно мягкими, поэтому носить на голову тяжелую и чрезвычайно теплую конструкцию смысла больше нет. Во-вторых, произошел колоссальный технологический скачок в легкой промышленности: современные синтетические материалы и мембраны греют не хуже, но при этом они легкие, компактные и не боятся влаги.

Однако самая главная причина – изменение этики. Эпоха "статусного потребления" животного меха проходит. Сегодня демонстрация роскоши через натуральный мех часто воспринимается не как успех, а как безвкусица или жестокость. Сейчас люди выбирают легкость и гуманность, оставляя тяжелые меховые "формовки" как экспонат в музее советского быта.

