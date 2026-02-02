Разве что в фильмах: почему в СССР не было пиццы

Триумфальное шествие пиццы по всему миру началось сразу после Второй мировой войны – американские солдаты, которые побывали в Италии, привезли рецепт блюда в США, а впоследствии мода распространилась. Между тем в СССР о простом и эффектном кулинарном шедевре ничего не слышали до конца восьмидесятых.

Хотя Союз был закрытой страной, все же модные веяния с запада за железный занавес попадали регулярно. Почему так не произошло с пиццей, разбирался OBOZ.UA.

Конечно, об итальянских ресторанах в СССР речь не шла, но пиццу не готовили даже в столовых и кафе. Вместо этого подавали более привычные пирожки или более экзотические грузинские хачапури.

В первую очередь, конечно, свою роль сыграла закрытость страны: советская кулинария развивалась на основе собственных традиций, а западные блюда вызывали недоверие. Сказались и плановая экономика вместе с постоянной нехваткой продуктов. К тому же культуры быстрого питания в современном понимании в Стране Советов просто не существовало.

Однако, даже когда СССР начал постепенно открываться миру, пицца, которая стала появляться в крупных городах, напоминала настоящее итальянское блюдо лишь отдаленно. Готовили ее на рыхлом дрожжевом тесте, как более привычные пирожки, а в начинку клали то, что могли достать – вместо моцареллы шли местные сорта сыров, в том числе плавленый, колбасу брали вареную, а соус заменяли обычной томатной пастой.

В то же время первые эксперименты по выпеканию пиццы ставили хозяйки на домашних кухнях. Конечно, получалось тоже далеко от оригинального блюда – никто не знал, как правильно раскатывать тесто и какую выбирать начинку. Однако блюдо получалось вкусным и питательным и быстро полюбилось.

Настоящий вкус итальянской пиццы многие открыли уже в 1990-х, когда СССР развалился и его бывшие граждане получили возможность выезжать за границу, где познакомились с настоящим рецептом. Тогда же в магазинах стали продавать продукты, которые лучше подходят для выпекания итальянского шедевра – соус пилати, моцареллу и пармезан, салями и пепперони, и тому подобное. Так пицца окончательно завоевала даже тот уголок мира, куда ее пытались не пустить.

