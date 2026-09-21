Почему у спатифиллума зеленые цветы: нужно немедленно принять меры

Спатифиллум обычно радует своими белыми соцветиями, поэтому их внезапное позеленение может стать неожиданностью. Однако это не всегда свидетельствует о болезни или дефиците питательных веществ.

Видео дня

Как определить причину появления зеленых "цветов" и что изменить в уходе, чтобы восстановить для спатифилума надлежащие условия для здорового роста и цветения, расскажет OBOZ.UA.

То, что мы называем цветком спатифилума, на самом деле является покрывалом, окружающим побег с крошечными цветочками. Сначала оно белое, но с возрастом может постепенно зеленеть. Это нормально и не свидетельствует о болезни. Однако, если новые соцветия изначально заметно зеленые, стоит проверить расположение горшка. Спатифилум переносит полутень, но в густой тени цветение может быть не таким обильным.

Лучше всего разместить спатифилум в светлом месте с рассеянным светом. Его не нужно ставить непосредственно на солнечный подоконник – резкие лучи могут повредить листья. Хорошим решением будет место у окна, особенно такого, которое получает много света, но не подвергается воздействию палящего солнца.

Если растение находится в темном углу и начинает меньше цвести, перемещение его в более светлое место может стать простым способом улучшить условия. Однако не ожидайте, что каждый зеленый цветок сразу станет белым – если стебель зрелый и начинает стареть, изменение его цвета является естественным.

Помимо достаточного освещения важны умеренный полив и хорошо дренированный субстрат. Почву следует давать просыхать между поливами, но не допускать её длительного пересыхания. Избыток воды в горшке может привести к проблемам с корнями.

Спатифиллум также предпочитает тепло и умеренную влажность. Лучше всего держать его подальше от радиаторов отопления, сквозняков и мест, где резко меняется температура. При надлежащем уходе он должен регулярно выпускать новые листья и соцветия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем стоит поливать монстеру перед отопительным сезоном, чтобы сохранить её внешний вид.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.