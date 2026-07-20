Почему трескаются помидоры: как защитить урожай

Трещины на помидорах накануне сбора урожая чаще всего появляются не из-за болезней или вредителей, а из-за неправильного полива. Основной причиной становятся резкие изменения влажности почвы, когда после длительной засухи идет сильный дождь или грядки обильно заливают водой.

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OBOZ.UA рассказывает, почему кожица плодов не выдерживает такой нагрузки. Есть несколько простых советов, которые помогут сохранить урожай.

Почему на помидорах появляются трещины

Повреждения не только ухудшают внешний вид плодов, но и открывают путь бактериям, плесени и гнили. В то же время само растрескивание не является признаком инфекции. Так растение реагирует на стресс, вызванный нерегулярным увлажнением почвы или резким изменением погоды.

Во время продолжительной жары или отсутствия полива почва под кустами пересыхает. Растение страдает от недостатка влаги, а кожица плодов постепенно теряет эластичность и становится более грубой.

Если после этого идет ливень или садовод пытается быстро компенсировать засуху большим количеством воды, корни начинают активно впитывать влагу. Мякоть плодов стремительно увеличивается в объеме, однако огрубевшая кожица не успевает растягиваться и лопается под внутренним давлением.

Можно ли есть треснувшие помидоры

Такие плоды можно употреблять, если на них нет признаков плесени, гниения или других повреждений. Однако поврежденные помидоры следует сразу сорвать, съесть или использовать для переработки.

Через трещины внутрь быстро проникают бактерии и вредные споры, поэтому оставленные на кусте плоды могут испортиться за несколько дней.

Как защитить помидоры от растрескивания

Поливайте регулярно

Не стоит надолго оставлять почву сухой, а затем выливать под каждый куст большое количество воды. Если почва уже пересохла, увлажнять её нужно постепенно. Лучше поливать помидоры чаще и небольшими порциями, поддерживая примерно одинаковый уровень влажности.

Мульчируйте грядки

Слой соломы, скошенной травы или опилок помогает дольше удерживать воду в почве. Мульча также защищает почву от перегрева и замедляет испарение влаги после полива или дождя.

Не удаляйте слишком много листьев

Пасынковать и обрезать кусты нужно постепенно. Если сразу удалить значительную часть листьев, растение лишится возможности испарять избыток воды. В результате больше влаги будет поступать непосредственно к плодам, что повысит риск появления трещин.

Не злоупотребляйте азотными удобрениями

Избыток азота способствует слишком быстрому и неравномерному росту плодов. Из-за этого их стенки могут становиться более слабыми. Во время созревания томатов лучше уделять больше внимания подкормкам с калием и фосфором.

Собирайте урожай вовремя

Спелые помидоры не стоит надолго оставлять на кустах, особенно перед дождями. Плоды можно снимать на стадии бурой или начальной спелости. В теплом сухом месте они постепенно дозреют, и риск растрескивания будет меньше.

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