Какие листья на помидорах нужно обрезать: советы огородникам

Чтобы помидоры реже болели и лучше плодоносили, кусты нужно периодически прореживать. Прежде всего следует удалять листья, которые касаются земли, задерживают влагу или мешают воздуху свободно циркулировать между побегами.

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Именно в таких местах чаще всего возникают благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить щедрый урожай помидоров.

Почему особое внимание нужно уделять нижней части куста

В жаркую и душную погоду томаты непрерывно испаряют воду через листья. Если листок прижат к влажной почве или спрятан в густой середине куста, он долго не высыхает. Тепло, высокая влажность и отсутствие воздухообмена создают среду, в которой легко развиваются споры грибков.

Поэтому во время влажного лета успешное выращивание помидоров в значительной степени зависит от хорошей вентиляции кустов. Если удалить лишнюю листву и не допускать загущения, растения будут быстрее высыхать после дождя, полива или утренней росы. Это поможет снизить риск заболеваний еще до появления первых признаков поражения.

Во время дождя или полива из шланга капли ударяются о землю и вместе с частичками почвы попадают на ближайшие листья. Именно так могут распространяться ранний фитофтороз и септориоз. Сначала на нижней части куста появляются пятна, затем листья желтеют, а болезнь переходит на верхние ярусы растения.

Если своевременно очистить нижнюю часть стебля, зараженным брызгам будет сложнее попасть на листья.

Какие листья нужно срезать в первую очередь

Не все листья одинаково полезны для куста. В влажную погоду отдельные листья могут создавать больше проблем, чем пользы, поэтому их стоит удалять в первую очередь.

Срез нужно делать чистыми острыми ножницами как можно ближе к главному стеблю, стараясь не повредить его.

Обрезку следует начинать с нижней части куста. Нужно удалить листья, расположенные примерно на высоте до 15–30 сантиметров от земли, а также те, что касаются почвы или свисают непосредственно над ней.

Такие листья больше всего страдают от брызг во время дождя и полива. Кроме того, они, как правило, старые, затененные и уже не приносят растению значительной пользы. Листья срезают у основного стебля. Когда куст уже хорошо прижился и начал формировать плоды, открытая нижняя часть стебля ему не повредит.

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