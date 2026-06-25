Почему трескается капуста: как спасти урожай

Середина лета – время обратить особое внимание на белокочанную капусту. В это время растение активно формирует кочаны и наращивает их массу, но при этом может неожиданно начать растрескиваться прямо на грядке.

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И проблема не в том, что такой овощ выглядит менее привлекательно. Через трещину внутрь могут попасть микроорганизмы, которые не позволят долго и качественно хранить капусту – испортят весь урожай даже после его сбора. Чтобы не допустить появления этих трещин, важно правильно ухаживать за растениями. Как сделать все без ошибок, рассказало издание VSN.

Почему трескается капуста

Причин такой неприятности может быть несколько. Желательно устранить их еще до появления признаков проблемы. Поэтому просто проверьте, все ли вы делаете правильно.

Нерегулярный полив

Капуста остро реагирует на резкие изменения влажности почвы. Если земля долго была сухой, а затем резко получила много воды — из-за дождя или обильного полива — внутренние листья начинают быстро увеличиваться. Внешние при этом не успевают растянуться, что и приводит к разрыву кочана.

Избыток азота

Часто огородники продолжают активно вносить азотные удобрения даже тогда, когда кочаны уже формируются. Это стимулирует быстрый рост, но делает ткани менее прочными. Во второй половине сезона целесообразнее перейти на подкормку калием и фосфором – они способствуют укреплению структуры овоща.

Дисбаланс питательных веществ

На состояние капусты влияет не только количество удобрений, но и их правильное соотношение. Недостаток кальция, бора, магния или серы ослабляет растение и повышает риск повреждений. В то же время избыток отдельных элементов, в частности калия, также может негативно сказаться на плотности кочанов.

Как избежать растрескивания

Теперь, когда вы знаете, какие ошибки в уходе могут привести к повреждениям капусты, обратите внимание на правильный уход за этим овощем. Чтобы с ним все было в порядке, стоит соблюдать несколько простых правил:

обеспечивать равномерный полив без резких перепадов влажности;

применять мульчирование, чтобы удерживать воду в почве;

не злоупотреблять азотными удобрениями после начала формирования кочанов;

следить за балансом макро- и микроэлементов;

собирать урожай вовремя, не оставляя созревшие кочаны на грядке слишком долго.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить капусту целой, улучшит её лежкость и позволит получить качественный урожай. При этом обратите внимание – дополнительных усилий по уходу за растением вам прилагать не понадобится.

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