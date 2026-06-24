Чем подкормить помидоры, которые уже плодоносят: урожай будет больше

Иногда огородники сталкиваются с тем, что уже высаженные и подросшие помидоры плохо формируют завязь. Причина может крыться не только в недостатке питательных веществ, но и в погодных условиях. Жара в сочетании с недостаточной циркуляцией воздуха ухудшает процесс опыления, из-за чего растения могут сбрасывать часть бутонов.

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Конечно, в такой ситуации очень важно привлечь на участок насекомых-опылителей, которые помогут решить эту проблему. Вместе с тем нужно помочь томатным кустам сохранить цветки. А это можно сделать, правильно подобрав подкормку. Как это сделать, рассказало издание VSN.

Стоит ли подкармливать помидоры содой

Некоторые дачники используют пищевую соду, надеясь повысить урожайность томатов. Однако она снабжает растения натрием, тогда как в период активного роста и формирования плодов помидоры нуждаются в совершенно других элементах – прежде всего в азоте, фосфоре, калии, а также в кальции и магнии, которые влияют на развитие и качество плодов.

Специалисты предупреждают: регулярное внесение содового раствора может нарушить баланс почвы. Избыток натрия способствует засолению участка, что затрудняет усвоение воды и полезных веществ корневой системой. Особенно это ощутимо во время плодоношения – недостаток питательных элементов быстро сказывается на урожае.

Чем подкармливать томаты во время плодоношения

Гораздо более эффективным вариантом считается настой живокоста. Благодаря глубоким корням это растение накапливает калий и другие минералы из нижних слоев почвы, сохраняя их в листьях.

Для приготовления эффективного удобрения примерно килограмм свежих листьев живокоста заливают 10 литрами воды и оставляют настаиваться на 2-3 недели. Когда жидкость перестает пениться и приобретает тёмный оттенок, средство готово к использованию.

Перед поливом концентрат разбавляют водой в пропорции 1:10. Подкармливать томаты таким раствором рекомендуют раз в 7-10 дней, обязательно на уже увлажненную почву.

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