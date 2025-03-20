І, до речі, наша ЛАВРСЬКА дзвіниця ДАВНІША й ВИЩА.

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"СВОБОДА знайшла свій дім на цьому острові.

Ми будемо ДБАТИ про неї, ШАНУВАТИ її.

Ми, народ Сполучених Штатів, продовжимо ВДОСКОНАЛЮВАТИ її СЛОВОМ і ДІЛОМ".

Із виступу Президента США Гровера Клівленда на відкритті памʼятника Свободи в 1886 році.

Насправді слова депутата Європарламенту від Франції Рафаеля Глюксмана із закликом до США повернути Статую Свободи, бо Вашингтон більше не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити Америці цей подарунок в 1886 році, має під собою серйозне підґрунтя.

Нагадаю, що в 1883 році Франція подарувала США Статую Свободи. Статуя чекала на транспортування, а американці мусили збудувати для неї пʼєдестал. Одним із джерел його фінансування став аукціон віршів. За умовами конкурсу вірш, який зібрав найбільші коштів буде вибито на пʼєдесталі Статуї Свободи. В аукціоні брали участь відомі письменники, такі як Волт Вітмен, Марк Твен, Генрі Лонгфелло, Френсім Брет Гарт… Однак переміг вірш Емми Лазарус "Новий колос", який зібрав 21 тисячу доларів. Тож 5 рядків із цього сонета було висічені на плиті, яка прикрашає пʼєдестал Статуї Свободи.

Нагадаю текст цього вірша:

Не як мідний колос давньогрецької слави,

Що пів світу у своїх войовничих тримає обіймах.

Тут на варті величній нової держави -

Жінка-велетень з факелом дивним,

Що його у руках дуже важко тримати -

ВСІХ ЗАСЛАНЦІВ й ВИГНАНЦІВ ВСЕСВІТНЯЯ МАТИ.

Її очі привітні ГОСТИННІСТЮ сяють,

Осягають і гавань, і місто, що людством кипить.

"Збережімо землі стародавнюю велич",- прибульцям гукає

І беззвучно шепоче: "До мене ідіть…

ХТО в ЛАХМІТТІ, хто ХВОРИЙ, ГОЛОДНИЙ, БЕЗДОМНИЙ,

КОГО ВИКИНУВ СВІТ у СВАВОЛІ КРУТІЙ, -

НЕХАЙ ПРИЙДУТЬ до МЕНЕ ХОЛОДНІ і ЗМУЧЕНІ ШТОРМОМ,

ПІДІЙМАЮ цей ФАКЕЛ для НИХ біля ВХОДУ у РАЙ ЗОЛОТИЙ"￼.

(Переклад Наталі Безсонової)

Якщо порівняємо букву і дух цього натхненного сонету, який прикрашає знамениту Статую СВОБОДИ, із заявами та діями президента Трампа, то стане очевидно, що йдеться про сьогоднішню владну АМЕРИКУ НАВПАКИ.

Цікаво також, що авторка вірша "Новий колос" Емма Лазарус тривалий час опікувалася облаштуванням єврейських біженців, які залишили Російську імперію. Загалом її вважають своєрідною провісницею сіоністського руху.

І насамкінець, трішки про УКРАЇНСЬКІ архітектурні КОЗИРІ.

Українська Лаврська дзвіниця була збудована в 1745 році та має висоту 96 метрів 52 сантиметри. Щоб піднятися на її верхівку треба пройти 374 сходинки.

Американська (французька) Статуя Свободи була встановлена в 1886 році та має висоту 93 метри. Щоб піднятися до її корони треба пройти 356 сходинок.

І не забуваємо про монумент "Батьківщина-Мати". Загальна висота монументу - 102 метри, а висота скульптури від пʼєдесталу до кінчика меча - 62 метри.