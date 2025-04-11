Почему Рождество у католиков и православных совпадает, а Пасха – нет: как обсчитывают

Пасха, самый важный праздник для христиан всего мира, отмечается католической и православной церквями в разные дни. Это устоявшееся отличие уходит своими корнями в XVI век, когда произошли значительные изменения в календарных системах, которыми пользовались западные и восточные христиане.

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Именно эти исторические решения по исчислению стали основной причиной того, что Светлое Христово Воскресение верующие разных конфессий встречают в разные временные периоды.

OBOZ.UA разбирался, почему христиане восточного и западного обряда, несмотря на совместное празднование Рождества, отмечают Воскресение Христово (Пасху) в разные дни.

В XVI веке Римско-католическая церковь совершила переход на новый, более астрономически точный календарь, разработанный по инициативе папы Григория XIII. Этот календарь получил название григорианского и предусматривал также новую систему расчета даты Пасхи, известную как григорианская пасхалия.

Основной целью реформы было устранение накопившихся неточностей в юлианском календаре, который в то время использовался большинством христианского мира, и приведение церковного календаря в соответствие с астрономическими событиями, в частности, весеннего равноденствия.

Православная церковь сохранила верность традиционному юлианскому календарю и продолжила использовать александрийскую пасхалию для определения даты Пасхи.

Александрийская пасхалия базируется на решениях Никейского собора 325 года, который определил основные принципы празднования Пасхи: первое воскресенье после весеннего равноденствия и после еврейского Песаха. Однако из-за разницы между юлианским и григорианским календарями в определении даты весеннего равноденствия и фаз Луны расчеты даты Пасхи у католиков и православных начали существенно отличаться.

Таким образом, ключевой причиной того, что католическая и православная церкви отмечают Пасху в разные дни, является исторический выбор различных календарных систем и, соответственно, разных методов расчета даты этого важнейшего христианского праздника. Григорианская пасхалия, принятая католиками, и придерживающиеся православные александрийская пасхалия приводят к тому, что Светлое Христово Воскресение обычно приходится на разные воскресенья весны.

Когда Пасха в 2025 году

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины начала использовать обновленный церковный календарь, известный как новоюлианский. Ключевое изменение состоит в смещении дат неподвижных праздников, таких как Рождество Христово, на тринадцать дней назад.

То есть переход православных и греко-католиков на новоюлианский календарь затронул только неподвижные праздники, имеющие фиксированную дату. Дата Пасхи является подвижной и зависит от особого вычисления, которое отличается у восточных и западных христиан.

В этом году православные и католики отмечают праздник в один день – 20 апреля.

Когда правильно праздновать Рождество – 7 января или 25 декабря

Рождество Христово, или Рождество Господне, — один из важнейших праздников в христианстве, который чествует рождение Иисуса Христа от Девы Марии в городе Вифлеем. Праздник упоминается в Новом Завете и отмечается большинством христианских конфессий – католической, православной и протестантской церквями.

В Украине с 2023 года Рождество празднуется 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, как и в большинстве стран мира. В церквях, соблюдающих юлианский календарь, Рождество приходится на 7 января, что соответствует 25 декабря по старому стилю. Некоторые протестантские общины вообще не отмечают Рождество из-за отсутствия точной даты рождения Христа в библейских текстах.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с календарем пасхальных праздников к 2030 году.

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