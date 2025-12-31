Новый год в СССР: как все было на самом деле. Фото

Новогодняя ночь в Советском Союзе ассоциируется с елкой, "голубым огоньком" и салатом оливье в условиях дефицита. Мало кто знает, что массово праздновать Новый год начали только после Второй мировой войны. Еще в 1930-х его считали буржуазной роскошью, а саму идею украшать елку – подозрительной и "контрреволюционной".

В 1947 году Новый год официально сделали выходным, а праздничные традиции постепенно вернули людям. OBOZ.UA рассказывает, как праздновали в эпоху СССР и публикует интересные фотографии.

Как в СССР "реабилитировали" елку

В послевоенные годы власти решили вернуть людям новогоднее дерево – удобный, политически нейтральный атрибут праздника. Однако организованного производства елок так и не создали: базары существовали только в крупных городах, а в малых люди "добывали" дерево самостоятельно. Это было настолько привычным, что многие еще осенью присматривали себе елку в лесу, а зимой просто ехали за ней с топором.

Проблемой были и подставки. Кто-то мастерил деревянную крестовину, кто-то ставил елку в металлическое ведро с песком, а изобретательные хозяева умудрялись закреплять дерево на табуретке, поставив сверху кастрюлю с водой. Чтобы елка "жила" дольше, в воду иногда бросали таблетку аспирина.

Телевизор как новый центр праздника

Настоящая "телевизионная" новогодняя традиция появилась только в 70-х годах, когда телевизоры появились стали почти в каждой семье. Именно тогда возник культ праздничных телепередач, прежде всего "Голубого огонька". Новый год постепенно превратился в ужин у экрана: дети ждали концертов, взрослые – обращения генсека.

В 1970 году Леонид Брежнев впервые зачитал новогоднее поздравление, и с тех пор бой курантов по телевизору стал неотъемлемым ритуалом советской семьи.

Дефицит

Подготовка к новогоднему ужину начиналась задолго до праздника. Почти каждый продукт был дефицитом, поэтому советские хозяйки заранее собирали консервы, закупали горошек, "охраняли" в холодильнике сырокопченую колбасу и мечтали достать банку шпрот.

Набор для "идеального" советского стола был примерно такой:

венгерский зеленый горошек Globus;

прибалтийские шпроты;

дальневосточные кальмары, а позже – крабовые палочки;

сырокопченая колбаса или даже венгерская салями;

абхазские мандарины.

Отдельная тема – магазинные торты. Они не могли соревноваться по вкусу с домашней выпечкой, но были показателем статуса: за тортом надо было выстоять длиннющую очередь. Сырокопченая колбаса тоже считалась престижной, потому что в нее было труднее "напихать бумаги", как в вареную.

На столе обычно были оливье, шуба, мимоза, консервация, кусочки колбасы, шпроты, красная икра, торт, конфеты и мандарины. Из алкоголя – советское шампанское, водка и, если повезет, красное вино.

Гостеприимство и новогодний этикет

Ходить в гости на Новый год было чрезвычайно популярно, но требовало подготовки. Мужчины надевали костюмы и гладили рубашки, женщины даже записывались в парикмахерскую, где перед праздником образовывались огромные очереди.

В дом нельзя было приходить с пустыми руками. Среди популярных подарков: магазинный торт или набор пирожных, фрукты, грузинское вино, коробка конфет или мандарины.

Более "показательными" гостинцами были дорогие консервы, черная или красная икра, импортный чай или дефицитная советская парфюмерия. Достать все это можно было либо через знакомых продавцов, либо отстояв очередь.

