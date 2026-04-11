Почему работников критически важных предприятий могут мобилизовать: объяснение

Несмотря на наличие бронирования, работники критически важных предприятий могут потерять отсрочку от мобилизации. Такой риск возникает, в частности в период смены места работы.

О механизме действия бронирования и случаях, когда оно временно не защищает работника рассказали специалисты с портала "Юристи.UA". Юристы отметили, что в случае увольнения работника бронирование автоматически теряет силу.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №76, действие бронирования ограничивается сроком трудовых отношений с конкретным работодателем. После расторжения трудового договора приказ о бронировании больше не действует.

Работодатель, в свою очередь, в течение семи дней после издания соответствующего приказа должен уведомить ТЦК об увольнении работника.

Если работник переходит на другое предприятие, даже если оно также имеет статус критически важного, возникает период без отсрочки. По словам юриста, оформление нового бронирования обычно длится от трех до семи дней, до момента внесения данных в Пенсионный фонд.

В этот промежуток времени, между увольнением и получением нового бронирования, гражданин юридически не имеет отсрочки, а значит его могут мобилизовать.

Напомним, во время всеобщей мобилизации в Украине в армию могут быть призваны все военнообязанные граждане. В то же время отдельные категории лиц сохраняют право на отсрочку.

