Какие иномарки считали лучшими в СССР: о них мечтали все

Водители по всему СССР с одинаковым чувством произносили только одно слово – "иномарка". Продукция отечественного автопрома оставляла желать лучшего, поэтому каждый автолюбитель мечтал, чтобы в его гараже появилось импортное авто.

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Однако некоторые модели были особенно любимы среди советских водителей. OBOZ.UA рассказывает об этих автомобилях мечты. Их иногда можно было даже встретить на дорогах СССР. Эти машины провожали полным зависти взглядом.

Mercedes-Benz W123

Эта модель являлась символом престижа. Обычно она попадала в СССР через дипломатов или иностранные представительства. По уровню солидности и комфорта машину приравнивали к "членовозам" - люксовым автомобилям на которых передвигались члены правления коммунистической партии Союза. На такой иномарке могли ездить разве что известные артисты, главные врачи центральных больниц и другие "приблатненные" граждане.

Volvo 240

Шведское авто ценили за надежность и простоту. Тем более что оно хорошо зарекомендовало себя даже в северных условиях. Разрешить себе такой автомобиль могли профессора, ведущие инженеры и дипломаты.

Ford Taunus/Ford Granada

Эти американские автомобили завозили в СССР через европейские страны соцлагеря – Польшу, Восточную Германию, иногда даже Финляндию. Отдельно ценились модели с автоматической коробкой передач. "Форды" любили за мягкий салон и роскошные хромированные детали.

Citroën CX/DS

Эта красавица всегда была видна издалека благодаря ее футуристическому дизайну. Таких машин в СССР было совсем немного, поэтому они всегда привлекали особое внимание. Завозили их через знакомых французов. А за рулем можно было увидеть дипломатов или знаменитых артистов.

Toyota Crown/Mark II

Японские автомобили с правым рулем начали попадать в СССР в конце 80-х гг. Их завозили через Владивосток. Особый восторг вызвали Toyota. Хотя на самом деле это надежная машина для повседневной эксплуатации, в СССР они производили впечатление люксовых авто. Впечатляло в них все – электроприводы, кондиционер, коробка-автомат, мягкие сиденья.

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