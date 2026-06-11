Почему огурцы растут кривыми и желтеют: как спасти

В разгар сезона, когда завязь уже сформировалась и овощи начали активно созревать и расти, огурцы все еще могут изрядно огорчить огородников. Вместо того, чтобы расти ровными и крепкими они могут начать искривляться.

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Причина такой неприятности кроется в неправильной подкормке растения, ведь огуречная лоза требует вполне конкретных питательных веществ, чтобы сформировать плоды правильно. Впрочем, если вы заметите проблему рано, ее все еще можно исправить. Издание "На пенсии" рассказало, как это сделать.

Одной из основных причин неправильной формы плодов является нехватка азота. В такой ситуации огурцы часто сужаются с одной стороны или деформируются. Чтобы исправить это, огородники обычно используют раствор мочевины, который вносят непосредственно под корень.

Если же края листьев начинают желтеть, а плоды приобретают грушевидную форму, это свидетельствует о дефиците калия. В таком случае помогает внесение древесной золы или специальных калийных удобрений.

Также на недостаток питания могут указывать медленный рост растений, жесткие листья и плоды с большим количеством колючек. В подобной ситуации также рекомендуется провести дополнительную подкормку азотом.

Чтобы получить щедрый урожай, важно не только правильно подкармливать растения, но и формировать их. Больше всего завязей образуется на боковых побегах, поэтому их стоит регулярно прищипывать, одновременно контролируя рост главного стебля.

Не менее значимым фактором является правильный полив. Огурцы чувствительно реагируют как на пересушивание почвы, так и на избыток влаги. Наилучшим вариантом считается полив теплой отстоянной водой два-три раза в неделю, с учетом погодных условий.

Для увеличения урожайности огурцов некоторые огородники стимулируют опыление растения с помощью слабого раствора сахара. Такое опрыскивание несколько раз в неделю привлекает пчел и других опылителей, что способствует более активному образованию завязей.

Если же вы заметили на листьях белый налет, это может быть признаком мучнистой росы. Для профилактики и лечения этой инфекции часто используют смесь из 10 литров воды, 1 литра молока и 10 капель йода. Такую обработку советуют проводить раз в неделю.

Если же на растениях появилась тля, эффективным средством борьбы является настой чеснока. И непременно удалите пораженные листья. Это нужно сделать сразу, чтобы не допустить распространения вредителей.

Для дополнительной защиты огурцов также используют другой проверенный раствор: на ведро воды добавляют 1 литр молока, 20 граммов хозяйственного мыла и 30 капель йода. Первое опрыскивание таким средством проводят после появления трех-четырех настоящих листьев, а дальше повторяют каждые 10 дней в течение всего сезона.

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