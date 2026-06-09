Чем подкормить малину в июне: ягоды будут очень сладкими

Начало лета для огородников, которые выращивают малину – чрезвычайно важное время. Именно в эти недели растение цветет и завязывает будущий урожай. И поэтому так важно правильно подкормить ее, если хотите получить действительно большие и ароматные ягоды.

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От правильного использования удобрения зависит, сколько малины вы будете иметь на своих кустах в текущем сезоне. Более того, эта культура остро реагирует на недостаток питательных веществ, поэтому требует системного внесения удобрений в течение всего сезона. Как сделать все правильно, рассказало издание VSN.

Чем подкормить малину на старте лета

В первой половине июня обычным сортам малины прежде всего необходим азот. Он стимулирует рост побегов и формирование листьев. При этом важно не опоздать: если внести азот вне окна для его использования, растение начнет наращивать зеленую массу в ущерб плодоношению. Для подкормки применяют минеральные удобрения (в частности мочевину или аммиачную селитру) или органические настои.

Органическую подкормку готовят на основе коровяка или куриного помета. Сырье заливают водой и оставляют настаиваться примерно на неделю. Перед использованием концентрат обязательно разводят: коровяк – в соотношении 1:10, куриный помет – 1:20.

Роль калия в июне

В первый месяц лета особое значение для выращивания малины приобретает калий. Именно он влияет на качество ягод: их плотность, сладость и содержание витамина С. Для обеспечения растений этим элементом используют сульфат калия, калимагнезию, монокалийфосфат или калиевую селитру.

Альтернативой может быть древесная зола. Для приготовления раствора два стакана золы заливают 10 литрами горячей воды, настаивают сутки, после чего добавляют небольшое количество уксуса – это улучшает усвоение питательных веществ.

Когда уместны комплексные удобрения

В июне также эффективны комплексные подкормки с пометкой "летние". Важно, чтобы в их составе преобладал калий, а не азот. Обычные сорта подкармливают в период цветения и повторно – во время формирования ягод. На этапе бутонизации лучше всего работают комбинированные удобрения или калиевая селитра.

Особенности подкормки ремонтантных сортов

Ремонтантная малина требует более интенсивного ухода, поскольку формирует урожай как на прошлогодних, так и на молодых побегах. В июне ее подкармливают комплексными удобрениями под корень, а после первого сбора ягод процедуру повторяют.

Чтобы обеспечить второй, осенний урожай, в начале лета вносят азотные удобрения, органические настои или калиевую селитру. Примерно через месяц добавляют комплексные смеси, а после появления завязи обязательно подкармливают калием, чаще всего в виде сульфата калия.

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