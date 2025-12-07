Почему никогда не стоит ставить новогоднюю елку в песок или грунт: объясняем

Каждая семья имеет свои маленькие традиции, которых она придерживается накануне Рождества и Нового года, когда украшает елки. Однако, бесспорно, трудно понять, как лучше всего ухаживать за настоящей елкой и убедиться, что она не засохнет и не будет выглядеть ужасно до 25 декабря.

Видео дня

К счастью, Уильям Митчелл, эксперт по садоводству и владелец питомника Sutton Manor, сказал, что существуют "правильные" способы полива и ухода за деревом, и он поделился ими, пишет Express.

"Как только вы принесете свою елку домой и вынете ее из сетки, вам следует отрезать немного от нижней части ствола, прежде чем поместить ее в большое ведро или подставку", – посоветовал специалист.

Это открывает поры дерева, позволяя ему легко поглощать воду. Если вы не срежете нижнюю часть ствола, он останется заблокированным соком и ему будет трудно поглощать воду, независимо от того, как часто вы его подпитываете. Так же следует воздерживаться от размещения дерева в почве или песке, поскольку это также заблокирует поры, что чрезвычайно затруднит поглощение воды.

Уильям также сказал, что важно поливать дерево, чтобы предотвратить его высыхание и ломкость – он рекомендует один или два литра в день, но минимум 500 мл.

По его словам, деревья должны быть постоянно погружены в воду на глубину пяти сантиметров, и крайне важно следить за этим уровнем, но при этом им не нужен лимонад или сахар, как это широко рекомендуется, потому что подойдет вода.

Размышляя над тем, где поставить елку, Уильям посоветовал держать ее подальше от теплых мест и радиаторов, которые ее высушат. Если вы уже поставили свою елку в теплом месте или вблизи источника тепла, вам следует переместить ее в более прохладное и безопасное место.

Если не полить елку в течение праздничного сезона, она высохнет, хвоя опадет, начнет пахнуть и, в конце концов, преждевременно погибнет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, в каких цветах стоит украсить елку в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.