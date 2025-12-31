Почему нельзя стричься 31 декабря перед Новым годом: народные приметы

Даже люди, не склонные к суевериям, ощущают Новый год как праздник начала новой жизни. Мы подсознательно связываем этот день с чем-то хорошим, поэтому и хотим провести праздничную дату так, чтобы привлечь в свою жизнь побольше добра и удачи.

Именно поэтому и возникли приметы, которые устанавливают правила поведения в праздник – что-то одно запрещают, а что-то рекомендуют. Издание "Винница.info" собрало список основных запретов. А также рассказало и о счастливых новогодних приметах.

Что не стоит делать в новогоднюю ночь

Прежде всего не следует впадать в уныние или скучать во время празднования. Считается, что плохое настроение может навлечь неурядицы на весь год. По народным представлениям, дом перед праздником должен быть опрятным, ведь порядок обещает, что следующие 12 месяцев пройдут хорошо. В то же время не рекомендуется после захода солнца 31 декабря убирать, стирать или выносить мусор. По поверьям так можно выбросить из дома достаток.

Также перед началом нового года рекомендуется отпускать все обиды. Важно попросить прощения и самим простить других за их неосторожные слова или действия. Ссоры и конфликты в новогоднюю ночь считают предвестниками постоянных распрей в будущем, поэтому от них стоит воздержаться. Также не стоит плакать, чтобы не привлечь болезни и несчастья.

Приметы говорят, что встречать праздник не следует в черной или изношенной одежде. Кроме того, 31 декабря поздно вечером не рекомендуют стричься, чтобы не навлечь неудачу. Чрезмерная нагрузка работой перед праздником предвещает тяжелый год, поэтому стоит как можно больше дел завершить заранее.

Что следует сделать в ночь на Новый год

Под бой часов, который возвещает приход 1 января, нужно загадать желание – оно обязательно сбудется, если не проговаривать его вслух. Также в этот момент желательно держаться за руку с любимым человеком, чтобы сохранить единство в отношениях. А тем, кто пережил непростое расставание, советовали сжечь календарь прошлого года как символ завершения тяжелого периода.

Что можно и чего нельзя делать 1 января

Важен не только последний день уходящего года, но и первый день наступающего года. Шуточная примета рекомендует начать 1 января с минералки и остатков салата. Мол, это к хорошему самочувствию.

А вот начатую в новогоднюю ночь традицию не ссориться и не грустить настойчиво рекомендуют взять с собой в следующие 12 месяцев.

Одна из важных примет – не давать в первый день года деньги в долг: это может привести к безденежью и испортить отношения с близкими. Также 1 января не стоит плакать, чтобы не проплакать весь год. Не советуют также выбрасывать вещи, чтобы не "вынести" из дома удачу.

А вот если в первый день года кто-то обратится к вам за помощью, лучше не отказывать. Любые добрые поступки в этот день сулят счастье и везение на все 12 месяцев.

Любовные приметы на Новый год

Чтобы привлечь любовь или укрепить отношения, новогоднюю ночь советуют провести в красной одежде или хотя бы белье. Также хорошим способом задобрить судьбу считается небольшой подарок, врученный незнакомому человеку.

Незамужним девушкам рекомендуется повесить на праздничную елку украшение в виде сердечка или кольцо – это должно ускорить появление жениха или предложение руки и сердца. Первым встретить после полуночи мужчину или увидеть 1 января белую собаку тоже было к счастью в личной жизни.

А вот супружеским парам не рекомендуется в новогоднюю ночь пускать гостей в свою спальню. Якобы это может привести к измене.

Денежные приметы на Новый год

Многим хочется, чтобы Новый год принес достаток, поэтому существуют особые праздничные ритуалы для финансового успеха. Елку советуют украшать купюрами или монетами, а под бой часов держать в кармане деньги. Пустые карманы в новогоднюю ночь символизируют траты, поэтому лучше держать при себе хотя бы одну монетку. Праздничная новая одежда тоже считается залогом обновления денежного потока. Также лоскуток красной ткани или нить этого же цвета в кошельке символизируют активизацию финансовой энергии.

А вот покупать подарки на последние или одолженные деньги – плохая идея. Не стоит встречать праздник в долгах. Причем это касается как взятого займа, так и денег, которые вы даете в долг.

