Что нельзя выбрасывать и отдавать на Новый год: народные приметы

Новый год издавна считается особым рубежом, когда закладывается настроение и события на весь последующий период. Именно поэтому с этим праздником связано немало народных примет и предостережений. Наши предки верили, что неосторожные действия в праздничные дни могут повлиять на финансы, здоровье и отношения.

Особое внимание уделяли вещам, которые выбрасывают или отдают другим. Считалось, что вместе с ними можно потерять счастье, спокойствие или добрую энергию дома. Поэтому перед новогодней уборкой стоит знать, от чего лучше воздержаться.

Фотоснимки

Распечатанные фотографии в народных верованиях имеют особую ценность. Считается, что они сохраняют энергетику людей, моментов и мест, зафиксированных на них. Выбрасывая фотографии в период зимних праздников, человек якобы обрывает невидимую связь с прошлым. Это может привести к потере теплых воспоминаний или даже к охлаждению отношений. Именно поэтому фото советуют хранить или упорядочивать, но не избавляться в новогодние дни.

Украшения

Новогодний декор символизирует радость, достаток и позитивные изменения. По приметам, украшения накапливают добрую энергию в течение праздников и "работают" на атмосферу дома. Выбрасывать их сразу после завершения праздников считается плохим знаком. Лучше аккуратно упаковать и оставить до следующего года. Избавляться разрешается только от испорченных или сломанных вещей.

Сувениры

Вещи, привезенные из путешествий, ассоциируются с приятными эмоциями и личным опытом. Народные приметы утверждают, что такие сувениры несут в себе энергию радости и открытий. Выбросив их зимой, человек как бы отказывается от собственных достижений и впечатлений. Это может символически уменьшить внутренний ресурс и желание двигаться вперед. Поэтому сувениры советуют хранить или обновлять их место в доме.

Одежда и обувь

Личные вещи, которые часто носят и любят, впитывают в себя эмоции и воспоминания. По поверьям, прощаться с такой одеждой в новогодний период — означает терять часть положительной энергетики. Особенно это касается вещей, связанных со счастливыми событиями. Если одежда еще пригодна, но надоела, лучше отложить ее до другого времени. В праздничные дни советуют воздержаться от радикальных решений.

Горшки для растений

Даже пустые горшки имеют символическое значение, ведь связаны с ростом и развитием. Народные приметы предостерегают: выбрасывание их зимой может привлечь застой в делах или мелкие неурядицы. Вместо этого советуют наполнить горшки новыми растениями или использовать их в декоре. Такой шаг, наоборот, символизирует обновление и надежду на перемены. В новогодний период это считается хорошим знаком для дома.

Вместе с этими запретами существуют советы, от каких вещей стоит избавиться, чтобы в доме появилось место для нового.

Среди них:

сломанные или старые игрушки

вещи, которые вы никогда не будете носить (кроме любимых)

старые открытки, календари

старое постельное белье, полотенца

старые пособия, счета и различные бумаги

полусгоревшие свечи

