Почему нельзя говорить по-украински "хорошо выглядишь": как правильно заменить
Важно заботиться о чистоте родного языка и избавляться от русизмов. Иногда мы используем языковую кальку, даже не подозревая об этом. Всегда приятно сделать кому комплимент, сказав: "гарно виглядаєте". Однако эта лексическая конструкция не характерна для украинского языка.
Слово "виглядати" часто используют для обозначения различных процессов. Почему не стоит говорить "гарно виглядаєте" и чем заменить это словосочетание, разбирался OBOZ.UA.
Слово "виглядати" означает выглядывать, виднеться, смотреть, всматриваться куда-нибудь. "Виглялати" можно, например, из окна, из-за угла, из машины. Известный языковед Александр Пономарив в свое время отмечал, что глагол "виглядати" можно употреблять только не обозначение действия в значении выглядывать, всматриваться.
А, желая сделать комплимент, следует говорить: "маєте гарний вигляд".
Использование слова "виглядати", чтобы передать значение "мати вигляд", произошло от русского слова "выглядеть" и является суржиком.
Например:
Олена мала дуже гарний вигляд у новій блакитній сукні.
Дід, що сидів на осонні, мав стомлений вигляд.
Будинок мав занедбаний вигляд.
И обратите внимание на следующие примеры:
Дарина стривожено виглядала з вікна, чекаючи на Івана, який запізнювався вже на кілька годин.
Мати виглядала сина біля воріт.
Марно, брате, не вигляне чорнобрива з хати (Тарас Шевченко).
Таким образом, основное значение глагола "виглядати" – это смотреть куда-то сквозь что-то, всматриваться.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает колоритное украинское слово "непереливки" и как оно возникло.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.