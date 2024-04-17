Почему нельзя говорить по-украински 'хорошо выглядишь': как правильно заменить

Важно заботиться о чистоте родного языка и избавляться от русизмов. Иногда мы используем языковую кальку, даже не подозревая об этом. Всегда приятно сделать кому комплимент, сказав: "гарно виглядаєте". Однако эта лексическая конструкция не характерна для украинского языка.

Слово "виглядати" часто используют для обозначения различных процессов. Почему не стоит говорить "гарно виглядаєте" и чем заменить это словосочетание, разбирался OBOZ.UA.

Слово "виглядати" означает выглядывать, виднеться, смотреть, всматриваться куда-нибудь. "Виглялати" можно, например, из окна, из-за угла, из машины. Известный языковед Александр Пономарив в свое время отмечал, что глагол "виглядати" можно употреблять только не обозначение действия в значении выглядывать, всматриваться.

А, желая сделать комплимент, следует говорить: "маєте гарний вигляд".

Использование слова "виглядати", чтобы передать значение "мати вигляд", произошло от русского слова "выглядеть" и является суржиком.

Например:

Олена мала дуже гарний вигляд у новій блакитній сукні.

Дід, що сидів на осонні, мав стомлений вигляд.

Будинок мав занедбаний вигляд.

И обратите внимание на следующие примеры:

Дарина стривожено виглядала з вікна, чекаючи на Івана, який запізнювався вже на кілька годин.

Мати виглядала сина біля воріт.

Марно, брате, не вигляне чорнобрива з хати (Тарас Шевченко).

Таким образом, основное значение глагола "виглядати" – это смотреть куда-то сквозь что-то, всматриваться.

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