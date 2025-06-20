Почему не стоит пить фруктовые соки в жару и чем их заменить: объяснение

В Великобритании спрогнозировали "самую большую жару" в ближайшие дни – сегодня до 32°C, а в субботу до 33°C. Соответственно, чиновники призвали людей "избегать обезвоживания", и, как это ни странно звучит, не пить фруктовые соки и газированные напитки.

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Такой призыв сделали работники Агентства по охране здоровья Великобритании. На "странное предложение отказаться от апельсинового сока" обратил внимание британский таблоид Daily mail.

В Агентстве по здравоохранению призвали людей "пить жидкость регулярно в течение дня" и порекомендовали простой способ самоконтроля, достаточно ли вы пьете.

"Вам следует пить столько, чтобы ваша моча была бледно-соломенного цвета", – отметили чиновники.

Они убеждают, что хорошим выбором будет обычная вода, или разбавленный (той же обычной водой) соевый коктейль, или молоко с низким содержанием жира.

"Фруктовые соки, смузи и безалкогольные напитки содержат много сахара, что обезвоживает организм. Поэтому ограничьте количество фруктовых соков или смузи, которые вы пьете, и замените сладкие безалкогольные напитки на диетические, без добавления сахара", – призвали в Агентстве.

Отдельно специалисты отметили, что алкоголь также имеет обезвоживающий эффект (независимо, водка это, или пиво, или другие виды напитков), поэтому хорошо или вообще отказаться от него, или "чередовать алкогольные напитки со стаканом воды".

Британский таблоид, избегая дискуссии о вреде фруктовых соков и алкоголя, уточнил что в список нежелательных напитков можно включить подавляющее большинство газированных и негазированных напитков с гордой пометкой "ноль сахара". Это касается и известных, и малоизвестных брендов.

Дело в том, что "ноль сахара" в них обеспечено искусственными сахарозаменителями.

"Даже диетическая кола с нулевой калорийностью негативно влияет на ваш вес, поскольку, как было доказано, заменитель подсластителя, аспартам, нарушает метаболизм", – подчеркивает Daily mail.

Более того, таблоид отмечает, что большинство газированных напитков содержат кофеин, который является мочегонным и, соответственно, обезвоживающим средством.

А вот обычную газировку – минералку или просто столовую – пить полезно хотя бы потому, что такая вода "прекрасно справляется с накоплением зубного налета", а также "необходима для вымывания бактерий изо рта".

Как ранее писал OBOZ.UA, в летнюю жару современные люди спасаются с помощью кондиционеров и вентиляторов, но во времена Советского Союза такая техника была недоступна большинству населения. Несмотря на это, жители СССР придумывали собственные "лайфхаки", опираясь на доступные средства и простую логику. Некоторые из этих методов и сегодня могут вызвать ностальгию.

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