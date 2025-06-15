Без кондиционеров: как в СССР спасались от сильной жары

В летнюю жару современные люди спасаются с помощью кондиционеров и вентиляторов. Но во времена Советского Союза такая техника была недоступна большинству населения.

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Несмотря на это, жители СССР находили немало креативных способов, чтобы пережить жаркие дни. Они придумывали собственные "лайфхаки", опираясь на доступные средства и простую логику. Некоторые из этих методов и сегодня могут вызвать ностальгию.

Как в СССР спасались от жары

Одним из самых популярных способов освежиться было мороженое. Его любили не только дети, но и взрослые - особенно в формате "пломбир в стаканчике". В жаркие дни его раскупали мгновенно, ведь оно хоть на несколько минут дарило долгожданное охлаждение. Не менее популярным летним продуктом был арбуз. Его часто покупали целыми башнями и съедали прямо во дворах, утоляя жажду.

Еще один источник спасения - автоматы с газировкой, которые стояли на улицах. Охлажденная вода без сиропа стоила копейки, а с добавлением фруктового сиропа - немного дороже. Такие автоматы часто имели один стеклянный стакан для всех, что тогда никого не удивляло. Пить из автомата в жару считалось не просто привычкой, а маленьким праздником. Особенно популярной была вода с тархуном или "дюшесом".

В городских условиях также пытались бороться с жарой с помощью поливания асфальта. Поливочные машины охлаждали улицы, создавая облака пара, в которых с удовольствием бегали дети. В селах и провинциальных городах дорожки перед домами часто поливали вручную - из ведер или шлангов. Это не только помогало снизить температуру, но и создавало приятную влажную атмосферу.

Во многих квартирах окна заклеивали фольгой - она не пропускала солнечные лучи и немного уменьшала нагрев помещения. Если фольги не было, использовали обои или другие подручные материалы. Хоть такая защита была далеко не идеальной, она все же позволяла хоть немного снизить температуру внутри. Особенно старались закрыть окна, которые выходили на южную сторону.

Еще один популярный метод - замороженные бутылки с водой или компотом. Их ставили рядом с кроватью, на подоконник или просто клали возле себя во время сна. Бутылки не могли охладить всю квартиру, но создавали ощущение свежести в отдельных зонах.

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