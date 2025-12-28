Почему на самом деле ваша собака 'вздыхает': названы две неожиданные причины

Большинство владельцев домашних животных не могут удержаться от смеха, когда замечают, как их собака издает громкий вздох после ленивого лежания на диване или после вкусного обеда.

Как оказалось, такое поведение имеет гораздо более сложное объяснение, чем может показаться на первый взгляд. Именно поэтому TikTok- канал @basepaws объяснил, что именно означает вздох собаки – и что она пытается вам сказать таким образом.

"Знаете ли вы, что вздох вашей собаки имеет значение? Он делает это не потому, что у него был долгий стрессовый день. Таким образом ваш домашний любимец выражает свои чувства", – отметили эксперты.

По их словам, одной из причин вздоха является проявление удовольствия и расслабленности. Часто собаки так делают после отдыха или перед тем, как лечь.

В то же время, другая причина может свидетельствовать о "раздражении". "Они хотят играть или гулять. Если они вздыхают с открытыми глазами, то испытывают разочарование", – сказали специалисты.

При этом стоит отметить, что то, что является нормальным для одной собаки, может не быть нормальным для другой. Понимание контекстуальных подсказок и "языка тела" может помочь вам удовлетворить потребности вашей собаки.

