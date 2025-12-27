Не пропустите тревожный симптом: почему от собаки может пахнуть рыбой

Если вы заметили, что ваша собака пахнет рыбой, немедленно обратите на это внимание, ведь, скорее всего, это совсем не связано с ее рационом.

Эксперты предостерегают, что необычный запах может быть связан со скрытыми проблемами, которые не сразу видны. Выяснение того, что на самом деле стоит за этим запахом, может быть решающим в плане здоровья вашего любимца, пишет Express.

Закупорка анальных желез

По словам экспертов, анальные железы вашего песика могут неправильно опорожняться, что и вызывает неприятный запах. Они производят жидкость с сильным запахом для обозначения территории и обычно опорожняются, когда животное ходит в туалет.

Если этого не произошло по каким-то причинам, они могут заполниться и заблокироваться. Хотя закупорки часто случаются однократно, собаки с узкими отверстиями желез, хронической диареей, кожными аллергиями или избыточным весом могут иметь постоянные проблемы с этим.

Симптомы закупорки могут быть такими:

Передвижение задней части по полу.

Облизывание или покусывание ануса или поясницы.

Боль проявляется во время опорожнения или при прикосновении к задней части тела.

Напряжение при опорожнении.

Внезапное приседание или поворот, чтобы посмотреть на себя сзади из-за дискомфорта.

Дисбактериоз микробиома ротовой полости

Дисбактериоз микробиома полости рта относится к дисбалансу бактерий и других микроорганизмов, обитающих во рту. Обычно во рту есть здоровый баланс "полезных" и "плохих" бактерий, которые помогают защищать зубы и десны, но когда этот баланс нарушается, вредные бактерии могут чрезмерно размножаться.

Чистка зубов собаки и употребление пищевых добавок могут помочь восстановить баланс.

