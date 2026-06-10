Почему может затянуться оформление брони от мобилизации: объяснение

Во время военного положения некоторые работники критически важных предприятий могут быть забронированы и оформить отсрочку. Иногда процесс оформления бронирования может затянуться.

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Какие на это причины – объяснили юристы портала Юристы.UA. Так, такая задержка может быть связана с техническими причинами и превышением количества забронированных на предприятии.

Что известно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории мужчин могут быть забронированы и получить отсрочку. Например, если это работник предприятия, которое отнесено к критически важным.

Процесс оформления брони иногда может затянуться. Юрист Владислав Дерий объяснил, что для этого могут быть разные причины. Так, одной из них являются технические проблемы в Дії. Еще одной причиной является то, если военнообязанный является резервистом. Также задержка оформления брони может произойти из-за того, что не синхронизировались данные между Реестром Оберег и другими реестрами (например, ПФУ). И еще одной причиной может быть то. если на предприятии, где работает человек, превышен лимит забронированных работников.

Также юрист Вячеслав Кирда добавил, что оформление обычно происходит именно за 72 часа.

Отсрочка от призыва

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации, основные категории:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, как долго может длиться временная непригодность к мобилизации по решению ВВК. Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным к службе, однако впоследствии они должны обязательно повторить медосмотр. Обычно он должен происходить через полгода или через год.

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