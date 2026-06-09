Как долго может длиться временная непригодность к мобилизации по решению ВВК: объяснение

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным к службе, однако впоследствии они должны обязательно повторить медосмотр. Обычно он должен происходить через полгода или через год.

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Об этом сообщил юрист-правозащитник Владислав Дерий. Его слова приводит портал Юристи.UA.

Сколько длится временная непригодность

К юристам обратился за помощью мужчина, который имел основание для отсрочки до 4 мая 2026 года из-за ухода за бабушкой 22.10.1926 г.р. Но когда мужчина подал заявление через ЦНАП на продление отсрочки, то ему отказали, указав, что бабушка не инвалид.

Дерий объяснил, что временно непригодные граждане обязательно должны пройти переосвидетельствование, чтобы актуализировать состояние здоровья через полгода, или год. Поэтому временная непригодность может быть предоставлена в зависимости от серьезности проблем со здоровьем и времени, которое требуется для лечения и восстановления.

Как гласит часть 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время военного положения военнослужащие увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам на следующих основаниях:

Главные истории дня

военнослужащие-женщины из-за беременности ;

; военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; жена, если служат оба супруга и они имеют ребенка (или детей) в возрасте до 18 лет;

супруга и они имеют ребенка (или детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на иждивении у военнослужащего трех и более несовершеннолетних детей , кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца; военнослужащие, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (или детей), если второй из родителей такого ребенка (или детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

(или детей), если второй из родителей такого ребенка (или детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании статьи 135 Семейного кодекса Украины; военнослужащие, которые являются усыновителями , на содержании которых находится (находятся) ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

, на содержании которых находится (находятся) ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет; воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет , в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать;

, в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать; содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

I или II группы; воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность, при условии что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность, при условии что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать; необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

из числа лиц с инвалидностью I или II группы; необходимость осуществлять уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью III группы , установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов; необходимость осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа) , который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; необходимость осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или если другие члены семьи первой и второй степеней родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или если другие члены семьи первой и второй степеней родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом , признанным судом недееспособным, при условии что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;

, признанным судом недееспособным, при условии что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами; если близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО , или в отражении полномасштабной российской агрессии ;

, или в ; если близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины.

Напомним, выводы ВВК могут быть обжалованы военнообязанными гражданами Украины, если они считают решение ошибочным или таким, что не соответствует реальному состоянию здоровья. Законодательство предусматривает несколько уровней пересмотра таких решений.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховный Суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, в которые обратился мужчина, заявляя что его незаконно задержали работники ТЦК и принудительно доставили для прохождения ВВК. Суд постановил, что заявленные исковые требования требуют рассмотрения в порядке административного судопроизводства.

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