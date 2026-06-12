Почему листья винограда покрываются пузырьками: как спасти растение

Дачники, которые выращивают в своем саду виноград, иногда замечают на листьях растения необычные изменения – буро-красные пятна и характерные выпуклые образования, похожие на пузырьки. Причем поражение может появляться даже на одном кусте и не затрагивать соседние. Специалисты объясняют: появление округлых вздутий на верхней стороне листа является типичным признаком поражения виноградным войлочным клещом, или зуднем (Eriophyes vitis).

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Как пишет издание Agroforum.hu, этот клещ является очень распространенным вредителем. Его невозможно увидеть невооруженным глазом, ведь он ведет скрытый образ жизни. Однако результаты его деятельности легко распознать.

Клещ зимует под чешуйками почек винограда, а весной начинает активно расселяться. Сначала он поражает почки, после чего переходит на листья молодых побегов и постепенно охватывает все растение. В течение одного сезона вредитель способен дать несколько поколений, поэтому новые повреждения могут появляться на протяжении всего периода вегетации.

Помимо характерных пузырьков на верхней стороне пораженного листа, с обратной стороны образуется войлочный налет: сначала белый и пушистый, из-за чего его нередко путают с ложной мучнистой росой. Впрочем, уже через несколько дней этот налет буреет и подсыхает, что помогает отличить поражение клещом от грибковых болезней.

В большинстве случаев заражение не приобретает критических масштабов. Если пораженных листьев немного, достаточно своевременно их обрывать и уничтожать – это поможет сдержать распространение вредителя. Но для защиты винограда важно регулярно осматривать его и реагировать сразу после появления первых симптомов.

Если же поражение сильное и клещ распространился массово, простого удаления листьев уже недостаточно. В таких случаях рекомендуется дополнительно применять специальные препараты – акарициды, предназначенные именно для борьбы с клещами. Наиболее эффективными считаются средства системного действия. Также стоит учесть, что обработки винограда препаратами на основе серы, которые используют против мучнистой росы (оидиума), одновременно подавляют и популяцию зудня. В зимний период для уменьшения количества вредителя целесообразно проводить профилактическое опрыскивание масляными препаратами.

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