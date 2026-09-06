Почему кошки любят спать в постели вместе с хозяевами: вовсе не из-за комфорта

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш любимый кот всегда хочет спать на вашей кровати? Можно предположить, что это просто из-за усталости или для удобства — однако, по мнению специалистов, это вовсе не так.

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На самом деле причина кроется в том, что хотя кошки и являются охотниками, но в то же время и добычей. В дикой природе сон – самый опасный момент в жизни любого животного. Поэтому, когда ваша кошка каждую ночь выбирает вашу кровать, это не просто привычка – это решение, пишет Express.

В среднем кошки спят от 12 до 18 часов в сутки и часто любят менять место для сна. И хотя у них самих есть вполне хорошая лежанка, вы можете заметить, что они часто предпочитают спать в самых необычных местах, но когда наступает ночь, они ценят возможность побыть со своими хозяевами.

Стоит отметить, что кошки крепко спят только рядом с тем, кому они полностью доверяют. Пока вы спите, ваша кошка остается частично бдительной, прислушивается к звукам и наблюдает за дверью.

Они не просто спят рядом с вами, а пристально наблюдают за вами – каждую ночь.

Если кот касается ваших ног или груди или прижимается к вашему телу, это символизирует "высший уровень доверия", который он может продемонстрировать.

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