Почему блины рвутся и что делать, если они прилипают к сковородке: делимся лайфхаком и советами
Домашние блины можно готовить на молоке, сметане, кипятке. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток и растительное масло.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно готовить тесто для блинов и почему блины рвутся и, что делать, если они прилипают к сковородке.
Почему рвутся блины
Слишком жидкое тесто, много яиц в тесте, много сахара, холодное молоко.
Что делать, чтобы блины не прилипали к сковороде
1. Влейте на очень горячую сковородку немного рафинированного масла.
2. Блины нужно жарить без крышки.
3. Если прилипают к тефлоновой сковороде — добавь перед выпеканием несколько ложек кипятка.
4. Если у вас чугунная сковорода, смажьте ее растительным маслом и поставь на сильный огонь.
