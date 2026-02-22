Почему блины рвутся и что делать, если они прилипают к сковородке: делимся лайфхаком и советами

Домашние блины можно готовить на молоке, сметане, кипятке. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток и растительное масло.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно готовить тесто для блинов и почему блины рвутся и, что делать, если они прилипают к сковородке.

Почему рвутся блины

Слишком жидкое тесто, много яиц в тесте, много сахара, холодное молоко.

Что делать, чтобы блины не прилипали к сковороде

1. Влейте на очень горячую сковородку немного рафинированного масла.

2. Блины нужно жарить без крышки.

3. Если прилипают к тефлоновой сковороде — добавь перед выпеканием несколько ложек кипятка.

4. Если у вас чугунная сковорода, смажьте ее растительным маслом и поставь на сильный огонь.

