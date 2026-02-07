'По всей стране задействованы ремонтные и аварийные бригады': Зеленский рассказал о ситуации в Украине после российского обстрела. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы украинское правительство и Министерство внутренних дел усилили помощь южным регионам. По его словам, в Одесской и Николаевской областях сложная ситуация на дорогах и в коммунальной сфере.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении. Сейчас штаты энергетиков-ремонтников усилены в городах со сложной ситуацией.

"Поручил правительству и МВД оказать всю необходимую помощь Одесской и Николаевской области из-за сложных погодных условий – тяжелые перепады температуры. Непросто на дорогах в южных областях и в целом для коммунальной сферы. Надо, чтобы помощь была. По всей нашей стране задействованы ремонтные бригады, аварийные бригады", – резюмировал Зеленский.

Кроме того, глава государство подчеркнул что ремонтные бригады энегретиков привлечены к работе на территории фактически от Волынской области до приграничных общин Черниговщины и Харьковщины. Много работы, по его словам, еще есть в Киеве, на Киевщине, в областях Центральной Украины, также на Франковщине, в Винницкой области и т.д.

А также он в очередной раз поблагодарил всех спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, которые работают, и все энергетические компании: государственные и частные.

"Сейчас все должны работать максимально слаженно, и я хочу поблагодарить сегодня каждого, кто работает именно так – профессионально и реально самоотверженно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

По словам Владимира Зеленского, РФ нанесла удары по объектам, от которых зависит безопасность украинских атомных электростанций. Из-за обстрелов блоки АЭС уменьшили генерацию, а один энергоблок автоматически отключился.

