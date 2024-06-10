'По большому счету': как это правильно перевести на украинский

При переводе фразеологизмов и сталых выражений следует прежде всего обращать внимание на языковые особенности. Дословный перевод обычно приводит к образованию речевой кальки.

К примеру, фразу "по большому счету" часто переводят как "за великим рахунком". OBOZ.UA разбирался с особенностями употребления данного словосочетания.

Идиому "по большому счету" можно встретить в произведениях украинских писателей XX века. На самом деле языковеды подчеркивают, что это прямая калька из русского.

Этот фразеологизм не имеет никакой лексической нагрузки, то есть употребляется в основном как вводная фраза, чтобы подвести логический результат беседы или предоставить определенные предложения.

Целесообразно заменить словосочетание "по большому счету" следующими вариантами:

загалом;

узагалі ж;

переважно;

здебільшого.

Выражение "за великим рахунком" пришло в украинский язык по причине неправильного перевода. Фактически эта фраза не пробуждает в нашем сознании ни одного образа, а в некоторых контекстах совершенно непонятна.

Есть и другая, альтернативная версия происхождения выражения, которая, откровенно говоря, имеет довольно сомнительную почву. В немецком городе Гамбург каждый год проходили соревнования цирковых борцов, на которых судьи выясняли действительные классы профессиональной борьбы. Во время цирковых поединков довольно часто практиковали выигрыши по договоренности, поэтому квалификацию борцов определяли в два этапа: по обычному счету и по гамбургскому, то есть по большому. Фразеологизм "по большому счету" может иметь значение "по-настоящему", "как нужно".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое слово правильнее использовать для выражения чувств : любить или любить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.