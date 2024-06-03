Кохати или любити: какое слово правильнее использовать для выражения чувств

В некоторых языках мира чувства к особому человеку и крепкому кофе описывают одним и тем же словом. Например, в русском и то, и то называют глаголом "любить", а в английском часто употребляют вариант to love.

Украинский язык с этой точки зрения богат. У нас есть слова "любити" и "кохати". OBOZ.UA разбирался в нюансах значений обоих слов.

Так словари представляют эти лексемы, как синонимы. Обе означают чувство сильной привязанности, преданности, нежности. И слово "любити" при этом применимо к любому живому или неживому объекту или идее, и это не будет ошибкой. Любить можно родителей, партнера, кошек, родину, борщ, рыбалку, историю, спорт, чтение, кофе, осень и так далее.

А вот вариант "кохати", имеет несколько дополнительных оттенков. Так в словаре под редакцией Бориса Гринченко первым значением глагола "кохати" представляется просто и коротко "любити". А вот вторым указывается "пестовать, выращивать, воспитывать". Следовательно, кохати можно ребенка, а сад, например, выкохати.

Также со временем у глагола "кохати" появился оттенок романтики и страсти. И сейчас именно это значение употребляется как ведущее. Поэтому корректно будет говорить так о жене или муже, парне или девушке.

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