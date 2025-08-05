'Пиксель' остается, но будет дополнительный вариант камуфляжа: в Минобороны дали пояснения по поводу формы для военных

В Министерстве обороны Украины выступили с объяснением по поводу внедрения в ВСУ нового варианта камуфляжа. В ведомстве заявили, что привычная "пиксельная" форма останется в армии, но вдобавок к ней официально будет утвержден камуфляж ММ-25.

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Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны Украины.

Привычный "пиксель" останется в ВСУ

По данным оборонного ведомства, в июне 2025 года по запросу главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих были утверждены образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества. Уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

В Минобороны уточнили, что речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам – "олива", "койот" или ММ-16Ф. На сегодняшний день от производителей уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.

Реальные потребности военных

Начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола объяснил, что решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, выполняющих боевые задания и уже использующих подобный камуфляж. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Однако сейчас Минобороны хочет обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально снабжать армию необходимым имуществом.

В ведомстве добавили, что введение нового рисунка камуфляжа будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей, уже имеющих технологические решения для печати и пошива в подобных цветных паттернах.

Также стало известно, что закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема – по 20 тыс. единиц. Такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

Что предшествовало

Несколько дней назад появилась информация о том, что украинское войско постепенно будет отказываться от камуфляжа "пиксель", и на смену ему будут внедрять камуфляжный рисунок, известный как "мультикам". На сайте управления "Партнер МОУ" шла речь о том, что новая форма должна постепенно заменить камуфляж ММ-14.

В связи с этим в сети начали обсуждать судьбу уже привычного "пикселя" для ВСУ. Поэтому Министерство обороны выступило с заявлением, чтобы проинформировать, что "пиксель" останется в ВСУ и не будет полностью заменен на "мультикам".

Напомним, в конце июля в Минобороны рассказали, как создают военную символику. Нарукавные знаки воинских частей, бригад, батальонов и других подразделений имеютне только прикладное значение, но и важную идеологическую и идентификационную нагрузку, особенно в условиях полномасштабной войны.

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