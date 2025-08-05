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"Пиксель" остается, но будет дополнительный вариант камуфляжа: в Минобороны дали пояснения по поводу формы для военных

Алексей Лютиков
Новости. Общество
3 минуты
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'Пиксель' остается, но будет дополнительный вариант камуфляжа: в Минобороны дали пояснения по поводу формы для военных

В Министерстве обороны Украины выступили с объяснением по поводу внедрения в ВСУ нового варианта камуфляжа. В ведомстве заявили, что привычная "пиксельная" форма останется в армии, но вдобавок к ней официально будет утвержден камуфляж ММ-25.

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Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны Украины.

Привычный "пиксель" останется в ВСУ

По данным оборонного ведомства, в июне 2025 года по запросу главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих были утверждены образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества. Уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

В Минобороны уточнили, что речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам – "олива", "койот" или ММ-16Ф. На сегодняшний день от производителей уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.

"Пиксель" остается, но будет дополнительный вариант камуфляжа: в Минобороны дали пояснения по поводу формы для военных

Реальные потребности военных

Начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола объяснил, что решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, выполняющих боевые задания и уже использующих подобный камуфляж. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Однако сейчас Минобороны хочет обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально снабжать армию необходимым имуществом.

В ведомстве добавили, что введение нового рисунка камуфляжа будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей, уже имеющих технологические решения для печати и пошива в подобных цветных паттернах.

Также стало известно, что закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема – по 20 тыс. единиц. Такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

"Пиксель" остается, но будет дополнительный вариант камуфляжа: в Минобороны дали пояснения по поводу формы для военных

Что предшествовало

Несколько дней назад появилась информация о том, что украинское войско постепенно будет отказываться от камуфляжа "пиксель", и на смену ему будут внедрять камуфляжный рисунок, известный как "мультикам". На сайте управления "Партнер МОУ" шла речь о том, что новая форма должна постепенно заменить камуфляж ММ-14.

В связи с этим в сети начали обсуждать судьбу уже привычного "пикселя" для ВСУ. Поэтому Министерство обороны выступило с заявлением, чтобы проинформировать, что "пиксель" останется в ВСУ и не будет полностью заменен на "мультикам".

Напомним, в конце июля в Минобороны рассказали, как создают военную символику. Нарукавные знаки воинских частей, бригад, батальонов и других подразделений имеютне только прикладное значение, но и важную идеологическую и идентификационную нагрузку, особенно в условиях полномасштабной войны.

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